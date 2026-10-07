El otoño huele a trufa blanca en Marbella: Areia rinde culto a este producto estrella con cuatro noches especiales

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Areia, el restaurante marbellí de Carlos García Mayoralas y Mara Mayo, incorpora la trufa blanca de Alba a su propuesta de otoño. El restaurante celebrará cuatro cenas especiales los días 16, 17, 23 y 24 de octubre, con un menú degustación centrado en este ingrediente. La trufa blanca también estará presente en distintos platos de la carta mientras dure su limitada temporada, junto a la renovada oferta otoñal. De origen silvestre y vinculada al Piamonte italiano, la trufa blanca se sirve habitualmente en finas láminas al final del plato para preservar su aroma.

Hay productos que anuncian que una estación ha comenzado. En Areia, en Marbella, el otoño llega este año con aroma a trufa blanca de Alba, uno de los ingredientes más exclusivos y fugaces de la cocina italiana.

El restaurante de Carlos García Mayoralas y Mara Mayo incorpora de nuevo la trufa blanca a su propuesta durante toda su temporada y lo hace con un doble recorrido: una selección de elaboraciones que estarán disponibles a la carta y cuatro cenas especiales en las que el producto será el protagonista absoluto.

Las citas están previstas para las noches del 16, 17, 23 y 24 de octubre, cuando Areia ofrecerá un menú degustación diseñado específicamente alrededor de la trufa blanca.

La propuesta permitirá acercarse a este producto desde diferentes elaboraciones, mientras que quienes prefieran una experiencia más abierta podrán encontrar también platos con trufa blanca en la carta durante el tiempo que dure su temporada. Todo ello convivirá con la carta habitual del restaurante, ya renovada para incorporar los sabores y productos propios del otoño.

Imagen de la trufa blanca. GOMA

La trufa blanca de Alba tiene precisamente en su carácter efímero una parte de su atractivo. De origen silvestre y vinculada al Piamonte italiano, crece bajo tierra y su recolección depende de las condiciones naturales de cada temporada. Su disponibilidad es limitada y su aroma, intenso y especialmente volátil, hace que su presencia en la cocina sea diferente a la de otros productos.

Por eso, en lugar de someterla a elaboraciones prolongadas, suele incorporarse al final del plato, en finas láminas, para conservar al máximo sus características aromáticas. Una pequeña cantidad puede transformar una elaboración y aportar uno de los perfiles más reconocibles de la cocina de otoño.

En Areia, esa fugacidad se convierte en una propuesta gastronómica que podrá disfrutarse durante las próximas semanas. Cuatro noches estarán reservadas íntegramente a la trufa blanca, mientras que el producto seguirá apareciendo en diferentes platos de la carta mientras permanezca disponible.

La llegada de la trufa coincide además con la renovación de la carta de Areia para la nueva temporada. De esta forma, el restaurante plantea varias maneras de acercarse a su cocina otoñal: desde los nuevos platos de temporada hasta las elaboraciones específicas con trufa blanca y el menú degustación creado para sus cuatro noches especiales.