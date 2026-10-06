El chef Daniel Moreno (d), del restaurante Tragatá (Ronda, Málaga), recibe el premio del IX Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa entregado por el presidente del jurado, Martín Berasategui (i), este lunes durante la segunda jornada de San Sebastián Gastronomika. EFE/Juan Herrero.

Málaga conquista el trono de la ensaladilla rusa: Tragatá gana el duelo de campeones de España

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Tragatá, el restaurante de Ronda dirigido por el chef Daniel Moreno, gana el Campeonato de España de Ensaladilla Rusa en San Sebastián Gastronomika. El certamen reunió de forma excepcional a los ganadores de sus ocho ediciones anteriores en un duelo de campeones. El establecimiento malagueño recupera un título que ya conquistó en 2021. La competición, nacida en 2018, ha consolidado la ensaladilla rusa como reclamo gastronómico y motor para los restaurantes participantes.

Hay ensaladillas rusas que aspiran a ser las mejores. Y luego está la de Tragatá, el restaurante de Ronda que este martes ha vuelto a subir a lo más alto en San Sebastián.

El establecimiento malagueño se ha proclamado campeón de España de Ensaladilla Rusa en Gastronomika, en una edición muy especial: la que ha enfrentado a los ganadores de las ocho ediciones anteriores.

Al frente de Tragatá, el chef Daniel Moreno ha conseguido así imponerse en un auténtico duelo de campeones, reunido en torno a uno de los platos más populares de la gastronomía española.

No es, además, la primera vez que el restaurante rondeño se hace con este reconocimiento. Tragatá ya ganó el campeonato en 2021 y este martes ha vuelto a conquistar el título en el marco del congreso San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country.

La competición, nacida en 2018, ha reunido en esta ocasión a los establecimientos que han ido dejando su sello en las ocho ediciones anteriores. Entre ellos estaban Tapas 24, de Carles Abellan, primer vencedor del campeonato en 2018; El Candado Golf, de Málaga, ganador en 2019; y Chinchín Puerto, de Caleta de Vélez, que se impuso en 2020 con una ensaladilla de camarón 'coloraíllo'.

Junto a ellos han participado otros nombres que forman parte de la historia del certamen, como Castru Gaiteru, de Llanes, vencedor en 2022; La Viña de Henao, de Bilbao, ganadora en 2023; Pampín Bar, de Santiago de Compostela, que se impuso en 2024; y Elkano Txiki, de Getaria, vigente campeón hasta esta edición.

El campeonato ha convertido a la ensaladilla rusa en uno de los protagonistas de Gastronomika y, según la organización, se ha consolidado como un fenómeno capaz de impulsar a los establecimientos participantes, generar desplazamientos de aficionados y abrir nuevas vías de negocio.

El propio director del congreso, Benjamín Lana, reivindica el carácter transversal de una elaboración que está presente en bares y restaurantes de todo el país y que cada establecimiento interpreta a su manera.