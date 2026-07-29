El imperio de Casa Kiki sigue creciendo: se une al gigante Nestlé y crea la nueva palmera Kitkat

Directivos de Casa Kiki, Nestlé y Vialia en el evento. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Casa Kiki lanza la nueva Palmera KitKat en colaboración con Nestlé, ampliando su oferta de sabores. El evento de presentación tuvo lugar en el centro comercial Vialia Málaga, donde se repartieron más de 4.000 chocolatinas. Casa Kiki cuenta ya con 11 tiendas en la provincia de Málaga y planea seguir innovando con nuevos sabores junto a grandes marcas de chocolate.

Casa Kiki se ha convertido en la reina de las palmeras en Málaga. Gracias a sus dulces gigantes a buen precio se ha ido metiendo en las casas de miles de malagueños con el paso de los años.

De hecho, es muy frecuente ver las palmeras de esta empresa en celebraciones de cumpleaños, en los trabajos, etcétera sustituyendo a las tradicionales tartas.

Ya tienen 11 tiendas repartidas por la provincia y continuamente sacan nuevos sabores. El último ha sido la Palmera KitKat y para ello se ha aliado con el creador de esta famosa chocolatina: la multinacional Nestlé.

La han presentado en un evento en el centro comercial Vialia, donde Casa Kiki tiene una tienda justo en la entrada.

Un momento del evento. EE

Pusieron una gran caja de Casa Kiki suspendida en el techo. Y abrieron una torre con chocolatinas de Nestlé como si fuera una piñata para disfrute de los asistentes. Se repartieron más de 4.000 chocolatinas.

En el acto participaron María José Garrido, gerente de Casa Kiki; José Antonio Osuna, representante de Nestlé Professional Spain; y Julio Romero, gerente del Centro Comercial Vialia Málaga, entre otros.

Desde Casa Kiki apuntan que en su estrategia está trabajar con grandes marcas de chocolate y que en los próximos meses habrá nuevos sabores.