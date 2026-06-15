El Alimentario cumple cuatro años consolidado como uno de los grandes restaurantes de la Axarquía

Las claves

Las claves Generado con IA El Alimentario celebra su cuarto aniversario consolidado como uno de los grandes restaurantes de la Axarquía. El restaurante, dirigido por el chef Jaime Tejedor, destaca por su filosofía de "sencillez compleja" y respeto al producto local. El Alimentario ha sido incluido entre los establecimientos recomendados por la Guía Repsol, atrayendo comensales de toda la provincia y más allá. La cocina del restaurante fusiona influencias catalanas, tradición francesa y productos de la Axarquía, reforzando el atractivo gastronómico de Torre del Mar.

Cuatro años pueden parecer poco tiempo en la vida de un restaurante. Sin embargo, en ese periodo El Alimentario ha logrado algo al alcance de muy pocos proyectos gastronómicos: construir una identidad reconocible, generar una clientela fiel y convertirse en una de las direcciones imprescindibles de la Axarquía para quienes entienden la cocina como una experiencia ligada al producto y al territorio.

Este 15 de junio, el restaurante de Torre del Mar celebra su cuarto aniversario. Lo hace consolidado como uno de los nombres propios de la gastronomía malagueña y con el respaldo de un reconocimiento que trasciende las fronteras de la comarca, como demuestra su inclusión entre los establecimientos recomendados por la Guía Repsol.

Detrás de esta trayectoria se encuentra el chef Jaime Tejedor, impulsor de una propuesta que desde sus inicios ha huido de artificios para encontrar en el sabor, la técnica y el respeto a la materia prima su principal argumento. Una filosofía que él mismo resume bajo el concepto de "sencillez compleja": platos aparentemente desnudos en los que cada detalle responde a una reflexión previa y a un profundo conocimiento del producto.

Uno de los platos de El Alimentario. GOMA

Desde su apertura en 2022, El Alimentario ha evolucionado sin renunciar a esa esencia. La influencia de las raíces catalanas de Tejedor, el peso de la tradición francesa y la riqueza de los productos de la Axarquía han dado forma a una cocina personal que ha contribuido a reforzar el atractivo gastronómico de Torre del Mar y de toda la comarca.

La creciente llegada de comensales procedentes de distintos puntos de la provincia e incluso de fuera de ella confirma la capacidad del restaurante para convertirse en destino por sí mismo. Un fenómeno que refleja también la madurez gastronómica alcanzada por la Axarquía en los últimos años.

"Cuando abrimos solo queríamos hacer el restaurante al que nos gustaría ir en nuestro tiempo libre. Cuatro años después seguimos trabajando con la misma idea, pero con la satisfacción de ver que cada vez más personas confían en nosotros y hacen el viaje hasta Torre del Mar para sentarse a nuestra mesa", explica Jaime Tejedor.