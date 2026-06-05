Málaga inicia su Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027 con más de 100 actividades

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha sido nombrada Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027, tomando el relevo de Gdansk. El programa incluye más de 100 actividades bajo el lema "Málaga, donde comer es cultura", con eventos gastronómicos, culturales y turísticos. Entre las propuestas destacan el evento 'Málaga en 10 platos', cenas con chefs de otras capitales y talleres de cocina tradicional en escuelas de hostelería. La Universidad de Málaga organizará un taller para recuperar recetas perdidas, y se celebrarán catas populares, ferias y jornadas profesionales en toda la provincia.

Málaga ha recogido el testigo de Gdansk para convertirse en la nueva Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027, una distinción concedida por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía.

El programa, presentado este jueves en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, reúne más de cien actividades articuladas bajo el lema "Málaga, donde comer es cultura".

El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde Francisco de la Torre, el concejal de Turismo Jacobo Florido, el presidente de la Diputación Francisco Salado y los copresidentes de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Rafael Ansón y Maciej Dobrzyniecki.

Una reunión que ha subrayado el calado institucional de una capitalidad que no pretende limitarse a los fogones, sino trascender hacia la cultura, el turismo y la cooperación europea.

El programa se vertebra en torno a tres grandes ejes: el origen, para mostrar la despensa malagueña como cultura viva; la excelencia, centrada en el producto local y la restauración de calidad; y el futuro, que pone en valor el kilómetro cero, el mar, la sierra y la huerta como activos estratégicos para los próximos años.

Entre las propuestas más destacadas figura el evento 'Málaga en 10 platos', impulsado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, que condensará la identidad culinaria de la ciudad en una sola mesa.

A él se suman cenas con cocineros de anteriores capitales como Cracovia, Oeiras, Estocolmo, Madrid y Gdansk, que tejerán un diálogo gastronómico a escala continental.

La Diputación Provincial, a través de su marca Sabor a Málaga, sumará más de setenta actividades hasta mayo del año que viene: ferias gastronómicas en las distintas comarcas, concursos de productos, rutas, jornadas profesionales y una gran cita promocional en Madrid para proyectar la esencia culinaria de la provincia ante el público nacional.

La Universidad de Málaga pondrá en marcha un taller de geolocalización de recetas perdidas en el que estudiantes del Grado de Ciencias Gastronómicas rastrearán recetas no escritas de la provincia, recuperando memoria culinaria en peligro de extinción.

El programa incorpora también propuestas de calado social y cultural. Mahos organizará talleres de cocina tradicional en escuelas de hostelería, mientras La Carta Malacitana presentará menús inspirados en la obra de Picasso bajo el epígrafe 'La Gastronomía en Picasso'.

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga llevará catas populares a barrios y espacios culturales abiertos.

Completan el calendario la Academia Gastronómica de Málaga, con el ciclo de charlas 'Málaga desde fuera', que analiza la cocina local desde la mirada de referentes nacionales, y el Club Gastronómico KM0, que dedicará este año su ciclo "Malagueños con Sabor" a Enrique Mapelli y Mari Pepa Estrada, figuras señeras de la historia gastronómica de la ciudad.