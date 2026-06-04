'Dúo de Diez' de Cervezas Victoria llega a su fin: los chefs Álvaro Salido y Tatiana Carvajal protagonizan la última cita

Las claves

Las claves Generado con IA El ciclo 'Dúo de Diez' de Cervezas Victoria finaliza el 18 de junio con la participación de los chefs Álvaro Salido y Tatiana Carvajal. La última sesión incluye una visita a la fábrica y museo de Cervezas Victoria, seguida de una cata maridaje con propuestas de los chefs. Los platos destacados serán un escabeche de zanahorias y bonito maridado con Victoria Clásica, y una tosta de centeno con steak tartar y salsa tártara acompañada de Victoria Diez. El evento marca el cierre de Alita Soho, el restaurante liderado por los chefs, que emprenden nuevos proyectos, y contará con solo 40 plazas disponibles.

Dúo de Diez, el ciclo de experiencias cerveceras que reúne en su fábrica a chefs de la provincia para explorar el diálogo entre cocina y cerveza, organizado por Cervezas Victoria, celebrará su última sesión el próximo 18 de junio.

La iniciativa se puso en marcha en 2025 y se ha consolidado dentro de la programación anual de la marca, completando esta convocatoria 2026 con la participación de los cocineros Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, que hasta hace pocos días estaban al frente de Alita Soho, según han informado en un comunicado.

El evento se desarrollará siguiendo el formato habitual del ciclo. Se combinará una visita a las instalaciones de la fábrica y al museo de Cervezas Victoria con una cata maridaje comentada. Los asistentes podrán degustar dos propuestas gastronómicas de los chefs invitados.

Uno de los platos que se degustarán.

Por un lado, un escabeche de zanahorias y bonito, que se maridará con Victoria Clásica. Para el segundo pase, Álvaro Salido y Tatiana Carvajal presentarán su tosta de centeno, salsa tártara y steak tartar de vaca vieja, acompañada de Victoria Diez.

En esta ocasión la cita adquiere un significado especial porque el restaurante de Álvaro Salido y Tatiana Carvajal acaba de cerrar sus puertas con el objetivo de que ambos profesionales emprendan nuevos retos profesionales y personales. Esta sesión de Dúo de Diez se convierte así en una ocasión para reconocer su trayectoria y desearles un sincero hasta pronto.

Estas dos elaboraciones reflejan la esencia de Alita Soho, un restaurante que siempre ha defendido una cocina de influencia viajera y con vocación por la fusión culinaria, siempre con el producto malagueño como base. La elección de los platos propuestos para esta edición de Dúo de Diez se asienta sobre la búsqueda de un equilibrio entre técnica y sabor reconocible, en línea con el espíritu del ciclo, para acercar la cultura cervecera al público a través de la gastronomía local.

El encuentro mantiene el formato reducido: saldrán 40 plazas a la venta para esta sesión con el objetivo de favorecer una experiencia cercana y participativa. Tendrá una duración aproximada de dos horas y comenzará a las 19:30 h, estando el acceso reservado a mayores de edad.

Con esta última cita, el ciclo concluye su programación 2026, que ha reunido a tres dúos de cocineros de la provincia a lo largo del primer semestre del año. La primera de las sesiones la protagonizaron Pablo Vega y Pablo Domínguez, de Ménade y Jauja. Les siguieron Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, de EME de Mariano, y ahora Álvaro Salido y Tatiana Carvajal ponen el punto final a ‘Dúo de Diez’.

Las entradas para esta última sesión están disponibles en la web de Cervezas Victoria (www.cervezasvictoria.es) a un precio de 25 euros por persona.