Bocata Fest llevará los bocadillos de 'lujo' a Fuengirola en agosto: participan 7 grandes cocineros y un estrella Michelin

Uno de los bocadillos que se comerán en Bocata Fest.

Las claves

Las claves Generado con IA El Bocata Fest se celebrará los días 6 y 7 de agosto en Marenostrum Fuengirola, con bocadillos exclusivos preparados por siete cocineros destacados. Entre los chefs participantes está Dani Carnero, estrella Michelin, junto a Diego René, Álvaro Ávila, Álvaro Saura, Reyna Traverso, Mariano Rodríguez y Alberto Vega. El festival ofrecerá más de 20 platos diferentes, incluyendo bocadillos y comida callejera internacional, con opciones como cordero, carrillera trufada y bogavante. El evento contará también con música en directo, animación, sorteos y mercadillo, y las entradas tienen precios desde 6 euros, disponibles en la web oficial.

Comerse un bocadillo puede tener tanto glamur como un gran plato. Sobre todo si está hecho por un estrella Michelin y otros cocineros de primer nivel.

Es lo que propone el Bocata Fest, un festival gastronómico a base de bocadillos que tendrá lugar los días 6 y 7 de agosto en Marenostrum Fuengirola.

Los bocadillos estarán buenos pero, además, serán exclusivos ya que se hacen expresamente para este evento. Serán hechos por siete cocineros muy conocidos e irá como cocinero invitado Dani Carnero, que tiene una estrella Michelin en Málaga con el Kaleja.

Los siete cocineros son Diego René (Kraken), Álvaro Ávila (El Nacional), Álvaro Saura (Liceo Playa), Reyna Traverso (Niña Bonita), Mariano Rodríguez (Eme de Mariano) y Alberto Vega (El Mesón de Cervantes).

En total, habrá más de 20 platos distintos entre bocatas y comida callejera internacional. Pero no todo será comida. La idea, promovida por GastronÓmico, es que sea una fiesta y habrá música en directo, animación, sorteos y mercadillo.

Un momento de la presentación de Bocata Fest en Fuengirola.

Cada cocinero ha diseñado y preparará allí dos bocadillos en exclusiva y una opción de comida callejera. Carnero, por ejemplo, llevará el bocata 'Cordero Kaleja'.

Estarán la ‘Carrillera trufada’, de Diego René, pan de cristal con carrillera, salsa trufada y rúcula; el ‘Pulledbull Andaluz’ de Álvaro Ávila, un guiso de toro y encurtidos; o una de las ideaciones de Álvaro Saura, el ‘Katsu-mollete’, que apuesta por un mollete antequerano con lomo de cerdo ibérico, mayonesa de piparras fritas y anchoas.

Reyna Traverso, por su parte, ofrecerá un plato sin gluten, su burguer de ensaladilla de atún y chips de plátano. Mariano Rodríguez trae ‘El bocadillo del mar’, un pan de brioche con bogavante, y Alberto Vega la ‘Carrillada payoya’, con crema de queso payoyo y cebolla frita.

Uno de los bocadillos de esta edición de Bocata Fest.

En lo que respecta a la comida callejera habrá Ceviche de corvina, Nachos picosos, Pollo frito con salsa estilo coreano, las Alitas Axarco-Thai y la Empanadilla Burguer Mac.

Habrá dos turnos de acceso al festival para que no haya aglomeración y evitar grandes colas a la hora de pedir la comida. Los asistentes podrán pedir a las 19:30 o a las 20:30 y luego ya quedarse allí el resto de la jornada.



El precio de la entrada es de 6 euros. También hay una entrada para dos personas por 10 euros. Hay otra por 17 euros que incluye ya un bocadillo, una pinta de cerveza y un vaso de colección del festival. Las entradas se pueden comprar en www.bocatafest.com.