La mítica ensaladilla rusa de Dani Carnero resucita: del recuerdo de La Cosmopolita a la barra de La Cosmo

Las claves nuevo Generado con IA La emblemática ensaladilla rusa de Dani Carnero regresa a la carta de La Cosmo, tras el cierre de La Cosmopolita, su restaurante original. La receta destaca por su sencillez y por el uso de productos locales: patata de cocer, zanahoria, huevo y una mayonesa casera, servida templada. El plato incorpora pequeños tacos de jamón ibérico, aportando profundidad y sabor, y mantiene la esencia del recetario popular andaluz. La ensaladilla es un símbolo de la cocina honesta de Carnero y representa la conexión entre tradición y modernidad en la gastronomía malagueña.

Uno de los grandes platos de Dani Carnero, la ensaladilla rusa del recientemente desaparecido templo gastronómico de La Cosmopolita, regresa. Y lo hace en uno de los restaurantes señeros de Carnero: La Cosmo.

Su particular interpretación de la rusa regresa a la carta de La Cosmo el próximo viernes 24, Viernes de Dolores, en un intento por conectar pasado y presente dentro de la trayectoria del cocinero malagueño.

Servida con sus característicos tacos de jamón, esta ensaladilla no es solo una receta: es una forma de entender la cocina.

El plato resume la mirada de Carnero hacia el recetario popular andaluz, donde el producto, la memoria y la sencillez bien ejecutada ocupan el centro.

Dani Carnero.

La Cosmopolita, fundada en 2010 y convertida en un imprescindible de la ciudad, fue el lugar donde esta ensaladilla se consolidó como uno de los grandes clásicos de Málaga.

Tras el cierre de aquel espacio, su legado y recuerdo ha seguido vivo en los distintos proyectos del chef y en la mente de aquellos fieles que la disfrutaban en su restaurante madre, y ahora encuentra un nuevo capítulo en La Cosmo, el formato más directo, cercano y esencial de su cocina.

Este regreso no responde a la nostalgia, sino a la coherencia. La Cosmo nace precisamente desde esa idea: una cocina sin rodeos, basada en el producto, el origen y el gesto culinario honesto. En ese contexto, la ensaladilla vuelve como lo que siempre ha sido: un plato cotidiano elevado desde el respeto y el oficio.

"Hay recetas que forman parte de tu vida y de la de mucha gente. Volver a hacerlas tiene sentido cuando encuentras el lugar adecuado", señala Dani Carnero.

La ensaladilla clásica de jamón ibérico que firma Carnero es una receta aparentemente sencilla, pero construida desde el detalle. Durante años, fue uno de los platos más reconocibles de su taberna La Cosmopolita, convirtiéndose en un referente dentro de la escena gastronómica local.

Elaboración

Se elabora con patata de cocer, zanahoria y huevo. Las verduras se cuecen con precisión y se trabajan manualmente, rompiéndolas a mano para mantener textura y evitar un puré excesivamente fino. La mayonesa es casera, elaborada con aceite de girasol, un toque de aceite de oliva y vinagre de Jerez.

Se sirve templada, una decisión poco habitual que transforma el resultado final: al no estar fría en exceso, la patata conserva mejor su sabor y la mayonesa mantiene su textura natural.

El toque final son taquitos muy pequeños de jamón ibérico, que aportan profundidad, punto salino y untuosidad. La receta conecta con versiones antiguas de ensaladilla que se elaboraban incluso con lengua, pero reinterpretada en una clave más accesible y contemporánea.