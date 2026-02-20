Ajoblanco, bocadillo de "armóndigas" y cerveza Victoria: el buen y apetitoso arranque de Dúo de Diez

Los cocineros Pablo Vega y Pablo Domínguez en Dúo de Diez en Cervezas Victoria.

La tarde prometía y fue un éxito. Cervezas Victoria ha celebrado la primera de las tres catas maridaje dentro de su ciclo Dúo de Diez.

Son encuentros en los que participan reconocidos cocineros malagueños. Hacen algunos de sus platos más característicos y los maridan con Cervezas Victoria.

El primero se produjo ayer jueves y los protagonistas fueron los cocineros Pablo Vega y Pablo Domínguez, de los restaurantes Ménade y Jauja.

La primera cata fue un éxito de público.

Es para grupos reducidos, unas 60 personas, dura dos horas y, además de la cata y la experiencia, incluye una visita a la fábrica. El precio es de 25 euros por persona y las entradas pueden adquirirse en la web de Cervezas Victoria.

Los platos elegidos en esta ocasión fueron un ajoblanco de algarroba, gamba blanca e higo seco acompañado de Victoria Clásica, y su famoso bocadillo de “armóndigas” concebido para maridar con Victoria Diez.

La segunda de las tres citas será en abril con EME de Mariano y en junio será el turno de Alita Soho.