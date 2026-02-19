El restaurante de Jaén con dos soles Repsol que esconde un convento del siglo XVI: "Un menú que se rinde a su tierra"

Convento en el que se ubica el restaurante. Turismo Baeza

La gastronomía andaluza es sinónimo de producto, tradición y territorio. Y en pleno corazón de la provincia de Jaén, en la histórica localidad de Baeza —declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— se encuentra uno de sus exponentes más sugerentes: el restaurante Vandelvira.

Este joven restaurante, ubicado en un convento renacentista del siglo XVI diseñado por el arquitecto Andrés de Vandelvira, es un espacio donde la historia y la alta cocina se encuentran. El establecimiento ha conseguido este 2026 Dos Soles de la Guía Repsol (y aparece recomendado también en la Guía Michelin).

El chef Juan Carlos García, natural de Baeza, regresó a su ciudad natal para crear un proyecto culinario profundamente vinculado a los productos locales y a la tradición jiennense.

"Un antiguo convento de franciscanos de estilo renacentista, levantado en el siglo XVI, acoge a uno de los grandes activos de la gastronomía de Jaén. El chef Juan Carlos García da protagonismo a lo vegetal en un menú de proximidad que se rinde a su tierra", cuenta la Guía Repsol.

Su propuesta gira en torno a un menú degustación de elaboración creativa, en el que el ingrediente estrella es el producto de proximidad: aceite de oliva virgen extra, verduras de huerta, escabeches, caza y panes artesanales.

En la casa hay una veintena de variedades de aceite de oliva, como la royal, picual o arbequina, que se utilizan tanto para aliñar como para cocinar y acompañar muchos de los platos.

Boquerón y anchoa, uno de los pasos del menú degustación de Vandelvira

La experiencia comienza en el patio del convento, donde se recibe al comensal con una copa de manzanilla, y continúa en el claustro o en las salas históricas.

Aunque la carta varía según temporada y mercado, algunas de las elaboraciones que suelen aparecer en la propuesta de Vandelvira incluyen:

Pañuelo de calamar y jamón , acompañado de caldo dashi de jamón ibérico y tartar de calamar.

Pipirrana jiennense de tomate , con bonito curado a la sal y toque de ají amarillo.

Guiso de setas salteadas con jugo de conejo .

Platos dulces creativos, como canelé con chocolate y jengibre o boniato caramelizado con caviar.

El menú degustación estándar ronda los 87 euros, según su web (IVA incluido, sin bebida) y también existen opciones ampliadas con más pases.

El edificio que alberga Vandelvira fue en su origen un convento franciscano del siglo XVI. Sus muros, patios y claustros conservan parte de este pasado, proporcionando un marco único que acompaña a la experiencia gastronómica.