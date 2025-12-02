Este es el restaurante que sirve la mejor tapa de Málaga: elegida por chefs de estrella Michelin entre 12 propuestas

Las claves nuevo Generado con IA La tapa 'Croque Gamba Style' del restaurante Pez Lola ha sido elegida como la mejor de Málaga entre 12 finalistas seleccionados por votación popular. El concurso, celebrado en la Fábrica de Cervezas San Miguel, contó con un jurado profesional formado por chefs Michelin, quienes evaluaron sabor, originalidad y presentación. Pez Lola representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 en Madrid Fusión, tras conquistar al jurado con su croqueta de gamba, mejillón y calamar. Las tapas finalistas reflejaron la diversidad y creatividad gastronómica de los barrios malagueños, con propuestas innovadoras y productos de calidad local.

Tras una reñida competición entre 12 restaurantes finalistas, elegidos por votación popular entre más de 60 participantes, el plato 'Croque Gamba Style' se ha convertido en la mejor tapa de Málaga. Esta receta la firma Pez Lola, establecimiento que representará a la provincia en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026 el próximo mes de enero en Madrid, en el marco de la feria Madrid Fusión.

La Fábrica de Cervezas San Miguel ha acogido este martes la final del concurso de la Ruta de la Tapa 'Sentir Málaga Tapa a Tapa', una iniciativa impulsada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y Cervezas San Miguel.

En esta jornada, los 12 finalistas, seleccionados por votación del público entre más de 60 tapas participantes, compitieron ante un jurado profesional, formado por reconocidos chefs con Estrella Michelin: Diego Gallegos (Restaurante Sollo) y José Carlos García (Restaurante JCG).

Ambos han valorado las diferentes tapas presentadas mediante criterios comunes a los que se tendrán en cuenta en la gran final nacional como: la adecuación del plato al formato tapa o pincho, el sabor, la textura, la originalidad, la presentación o la utilización de productos de kilómetro cero.

En este sentido, ambos chefs han destacado el nivel "sobresaliente" de todos los finalistas con propuestas que “reflejan la personalidad de la gastronomía en los barrios malagueños, nuestro producto de calidad y su carácter innovador, integrando propuestas de la gastronomía tradicional fusionadas con elaboraciones creativas y de cocina fusión".

De entre todos ellos, el sabor favorito ha sido el de Pez Lola, con su tapa Croque Gamba Style. Es una croqueta de gamba, mejillón, calamar nacional y bechamel con fumé de gamba y carabinero coronado con tartar de gamba blanca malagueña, cebolla encurtida, mayonesa con un toque picante y vinagreta ‘pez lola’.

Tapas participantes.

Carmen Esteban, chef ejecutiva del grupo Casa Lola, ha explicado que esta creación es un homenaje a sus raíces y a su familia: "Mi padre pasó mucho tiempo en el mar. Esta tapa es un homenaje a eso, a mis raíces, a mi familia", ha comentado, asegurando que no se esperaba ganar. "Estoy muy contenta, esta mañana he ido a seleccionar yo misma las gambas al mercado".

Antes de conocer al ganador, todos los cocineros participantes esperaban el resultado con nervios. "Es una tapa muy casera y es la que más gusta en nuestro restaurante. Ojalá haya suerte", comentaban Gabriel, Abdu y Sergio, de Siete Cabezas, ubicado en calle Bolsa.

Este bar ha presentado un brioche relleno de carrillada ibérica guisada con miel de caña, pintado y grillado en mantequilla noisette, rematado con alioli, cebolla encurtida y flores. "A la gente le gusta mucho la combinación de texturas y sabores, y es algo que también se puede hacer en casa", aseguraban. La clave, "trabajar con productos de calidad y una ejecución cuidada".

Propuestas

El resto de tapas también incluían sabores innovadores, como el Brioche de Carrillera de Siete Cabezas, Ostra, que Rusa! de La Medusa. En Huelin, los comensales pudieron disfrutar de tapas como el Mollete Villaverde en La Tasca del Langui, el Pilpil de langostinos con pulpo a la gallega y huevo de codorniz en Ancá Los Pedrillos, y el Tataki de atún rojo, crema de almendra tostada y escabeche de perdiz en Ryma’s Gastrobar.

Teatinos se presentó con innovaciones como Salmón a la Toscana en La Casa de Anyo, Taco Samurai de Atún Rojo Picante de Receso Taberna Urbana y Snack Plutarco de Bocallena. Mientras que en El Palo-Pedregalejo, la ruta ofreció tapas tan singulares como la Ensaladilla al Pilpil Estilo Lobo de La Tasquita del Lobo, la Lasaña Wonton de carne madurada en Garbes Club El Candado y el Ajo blanco con caballa ahumada, cebolleta china, almendra frita, huevas de lumpo y aceite verde de La Taberna de Chorchi.

Chefs finalistas.

Para el presidente de Mahos, Javier Frutos, esta edición ha conseguido “mucho nivel” y ha destacado la participación del público, que eligió las 12 tapas finalistas. "Ya estamos hablando para ver qué podemos mejorar de cara al año que viene”, ha señalado.

Frutos ha subrayado además la importancia de esta iniciativa para “visualizar el crecimiento gastronómico de los barrios”, un fenómeno que "se ha intensificado en los últimos años". La tapa, como formato cercano y representativo de la cocina malagueña, ha servido de hilo conductor para acercar al público a establecimientos distribuidos por distintos distritos de la ciudad. “Se come muy bien en los barrios, y esto ayuda a que la gente lo descubra”.