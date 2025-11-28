Tití Pedregalejo se traslada a Trocadero Casa de Botes

Las claves nuevo Generado con IA El bar Tití, conocido por su tardeo en Pedregalejo, se traslada a Trocadero Casa de Botes tras seis años en su anterior ubicación. Tití y Trocadero han firmado un acuerdo de colaboración para fusionar la excelencia y entorno de Trocadero con el ambiente desenfadado y musical de Tití. La nueva propuesta ofrecerá carta de picoteo y copas para alargar la sobremesa, y la inauguración oficial será anunciada próximamente.

Uno de los bares más conocidos del tardeo malagueño, Tití en Pedregalejo, se traslada a Trocadero Casa de Botes.

Ambas marcas han cerrado un acuerdo de colaboración para, según explican fuentes de las empresas a EL ESPAÑOL de Málaga, "redefinir las tardes en la capital".

"El objetivo de esta unión es fusionar lo mejor de ambos mundos: la excelencia y el entorno privilegiado que garantiza Trocadero, con el espíritu desenfadado, la música y el "tardeo" que son el sello de identidad de Tití", subrayan estas fuentes.

Tití ofrecerá una carta de picoteo y copas para alargar la sobremesa. La inauguración oficial será anunciada en próximas fechas.

Tití ha estado seis años en Pedregalejo y, según detallan, "evolucionamos hacia una ubicación icónica en colaboración con el Grupo Trocadero".