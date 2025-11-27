Los 5 Bib Gourmand de Málaga en la Guía Michelin: "Restaurantes de calidad a precios razonables"

La Guía Michelin es conocida por sus estrellas. Los restaurantes que cuentan con uno, dos o tres de estos galardones destacan en el panorama gastronómico, pero no son los únicos reconocimientos que otorga la marca.

Los inspectores también buscan restaurantes que ofrezcan una buena comida a precios asequibles. Es el lema de Bib Gourmand, un reconocimiento que incluye a más de 3.000 establecimientos en todo el mundo.

Un año más, la selección España y Andorra presenta un total de 204 restaurantes premiados con ese galardón, destacando entre ellos 29 novedades en 2026, dos de ellas en Málaga.

Son Base 9, en Málaga capital, y El Chiringuito, en Sedella. Se suman a los ya reconocidos Platero&Co (Gaucín), La Cosmo y La Taberna de Mike Palmer, ambos en la capital.

El Bib Gourmand, que recibe su nombre de Bibendum, el muñeco Michelin, es un reconocimiento que tiene más de medio siglo de historia. Desde 1955, la guía mostraba restaurantes con una cocina de calidad a un precio moderado.

Según se detalla en la Guía Michelin, inicialmente los restaurantes se marcaban con una R roja, y en 1997 se usó por primera vez la imagen del muñeco de Michelin relamiéndose.

Estos son los cinco restaurantes de Málaga reconocidos con la distinción Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026:

La Cosmo (Málaga capital)

Atún con aliño picante de La Cosmo. La Cosmo

Uno de los restaurantes Bib Gourmand de Málaga es La Cosmo, que repite galardón en la Guía Michelin. El chef Dani Carnero (La Cosmopolita y Kaleja), busca aquí un concepto culinario más directo y fluido, reivindicando la tradición malagueña y los sabores marineros, según se detalla en la guía. Se ubica en Málaga capital, calle Císter, 4.

La Taberna de Mike Palmer (Málaga capital)

Tortilla al Whisky, de Mike Palmer. La Taberna de Mike Palmer

La Taberna de Mike Palmer es otro de los elegidos este año para ostentar el sello Bib Gourmand en Málaga capital. Situado en el Camino de los Almendrales, dentro del Club Hípico El Pinar, Miguel Palma ofrece una cocina tradicional actualizada "de esas que dejan su sello y quedan grabadas en el recuerdo", según se detalla en la guía.

Base 9 (Málaga capital)

Camilo Lagreca/Base 9

Es una de las novedades Bib Gourmand este año. Se encuentra en Perchel Sur, y refleja el sueño de un joven tándem de cocineros (Cristian Fernández y Pablo Zamudio) que han hecho realidad el proyecto de fin de grado que presentaron, de manera conjunta, en la Escuela de Hostelería de Morón de la Frontera.

"Ofrecen una reducida carta con tapas y platos muy pensados para compartir, de estilo actual y marcada base tradicional. No te pierdas el Canelón de gallina vieja ni su curiosa Tortilla de patata, elaborada al estilo del omurice japonés y servida con mayonesa de wasabi", detallan los críticos de Michelin.

El Chiringuito (Sedella)

Uno de los platos de El Chiringuito. Víctor Hierrezuelo

El Chiringuito es otro de los restaurantes que se incorpora a los Bib Gourmand de Michelin. Se encuentra en el pueblo de Sedella, "dentro de un sencillo bar donde los parroquianos acostumbran a tomar sus cervezas, y tiene tras los fogones a un joven chef (Víctor Hierrezuelo) que ha vuelto a sus orígenes tras estudiar hostelería y pasar por grandes templos gastronómicos, como Arzak o Bardal", cuenta la guía.

"En este modesto local de ambiente rústico y familiar, que durante muchos años estuvo llevado por sus abuelos, hoy defiende una carta de base regional y local que ha sabido actualizar con mucho acierto; también ofrecen un menú degustación, solo bajo reserva previa", detallan los críticos de Michelin.

Platero & Co

Gazpacho blanco de alubias, pipirrana de gambón y anchoa cantábrica, de Platero & Co. Platero & Co

Es el único restaurante de la provincia de Málaga que ostenta la distinción Bib Gourmand. Al frente del negocio, una pareja de origen holandés. Según se explica en la guía, este establecimiento parte de una cocina internacional que apuesta por unas elaboraciones más contemporáneas, siempre en base al mejor producto local de temporada (castañas, cerezas, setas, queso de cabra, higos...). Se ubica en el pueblo de Gaucín, en calle Los Bancos, 9.