Abre el primer local de Five Guys en el centro de Málaga: 275 metros cuadrados en dos plantas y terraza

La cadena estadounidense de hamburgueserías Five Guys aterriza en el centro de Málaga, el quinto local de la marca en la provincia y el segundo en la ciudad. Este nuevo espacio tiene un aforo de hasta 92 personas y se ubica en plena Alameda Principal, a escasos metros de calle Larios.

El restaurante ha abierto sus puertas este lunes 24 de noviembre, con la creación de más de 50 nuevos puestos de trabajo, "apostando por el talento local, contratos de calidad indefinidos y contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad y la provincia", según han indicado en un comunicado.

Con un aforo de 52 personas en el interior y 40 en la terraza, el número 6 de Alameda Principal cuenta con 275 metros cuadrados de local distribuidos en dos plantas.

Tras la apertura en 2021 del local en el centro comercial McArthurGlen, este nuevo restaurante se convierte en el quinto de la provincia, sumándose a los tres ya existentes en Marbella y Puerto Banús.

"La apertura de nuestro segundo Five Guys en la ciudad de Málaga es todo un orgullo para nosotros. Teníamos muchísima ilusión por inaugurar un Five Guys en pleno centro con el que llegar a nuevos fans, y seguir apostando por esta bella ciudad que tan bien nos ha acogido y que fue además la cuna de Picasso", afirma Daniel Agromayor, director general de Five Guys España y Portugal.

Agromayor asegura que la meta de Five Guys es ofrecer "burgers & fries de calidad, preparadas con ingredientes frescos cortados a mano cada mañana, personalizadas con hasta 15 toppings gratuitos". "Todo ello en un ambiente transparente, con cocinas abiertas al público a las que llamamos “the stage”, nuestro escenario, donde reina el buen rollo y el rock&roll", añade.

Historia

Esta compañía se hizo popular después de que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitara uno de sus locales, aunque surgió en el año 1986 en Arlington, Virginia, cuando Janie y Jerry Murrell dieron el siguiente consejo a sus hijos: “Empezad un negocio o id a la universidad”.

En un principio, el nombre Five Guys hacía referencia a Jerry y sus cuatro hijos, hasta que llegó Tyler, el menor. Desde entonces la marca recibe su nombre de los cinco hermanos: Matt y Jim supervisan las operaciones visitando tiendas alrededor de EE. UU., Chad se encarga de la formación, Ben selecciona a las franquicias, y Tyler controla la producción del pan.

Five Guys sigue siendo una empresa familiar, propiedad de los Murrell. Ninguno de sus restaurantes en España es franquicia.

Los clientes pueden personalizar su burger o hot dog con hasta 15 toppings gratuitos, permitiendo ofrecer más de 250.000 combinaciones distintas. Además, los milkshakes son personalizables con hasta 10 mix-ins que se pueden añadir a gusto del comensal a una base de vainilla, incluido un toque de beicon para los más atrevidos.