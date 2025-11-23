Arantxa López, experta gastronómica: "En Málaga aún se come bien por un precio competitivo en muchos sitios"

Arantxa López posa en el mercado de Atarazanas tras la entrevista con este diario. Angel Recio

La malagueña Arantxa López es una apasionada de la comunicación y de las relaciones públicas. Pero, sobre todo, de la gastronomía y es una firme defensora de los productos y los vinos de la provincia.

Es la fundadora de Gastronómico, una empresa especializada en la comunicación y en la producción y organización de eventos relacionados con el mundo de la gastronomía que acaba de cumplir 10 años.

Málaga se está convirtiendo en una referencia nacional en el sector y buena prueba de ello es que en apenas 48 horas la ciudad acogerá la Gala Michelin. López ha sido testigo directo de esa evolución y es la protagonista este domingo de nuestra sección A título personal.

¿Cómo fue su inicio en el mundo de la comunicación?

Soy licenciada en periodismo. También estudié publicidad y relaciones públicas, aunque esa carrera no la llegué a terminar y tengo estudios de marketing y protocolo. Empecé como periodista en una agencia de noticias en Galicia. Después mi trabajo y mi carrera me han ido llevando por la parte de comunicación corporativa, institucional y eventos porque me encantaban las relaciones públicas.

¿Cómo saltó al sector gastronómico?

A finales de 2008 abrí una agencia de comunicación y marketing en Málaga. Traía el ADN gallego por la comida y el vino. Empecé a organizar catas de vino de Málaga junto a amigos con restaurantes. Prestaba servicio a todo tipo de clientes.

En 2011 creé Málaga se come primero como perfil en redes sociales y luego como portal de noticias gastronómicas. Hacía entrevistas y reseñas de restaurantes y profesionales. No existía nada parecido en Málaga. En 2015 monté mi empresa y fue ahí cuando empecé a monetizar mi gusto por la gastronomía y a convertirlo en una empresa.

Empecé con Agromagazine, de ahí sacamos la marca Agromedia que era la agencia del periódico y hacíamos eventos. En 2021 vendí mi parte del periódico, me quedé con la agencia y creé Gastronómico.

Arantxa López es periodista y promotora de eventos gastronómicos en Málaga. Angel Recio

Se ha especializado en la promoción e incluso organización de eventos gastronómicos.

Desde hace año y medio orienté la parte de eventos al sector corporativo y de congresos, creando actividades como team building gastronómico, las Olimpiadas Gastronómicas y experiencias para que los empresarios a través de la gastronomía puedan vender mejor.

No obstante, quería ser promotora de un evento desde cero y tras un año y medio de trabajo en 2025 montamos Bocata Fest, un sueño hecho realidad.

¿Y qué es Picnic & Party?

Es una marca que sacamos hace un año y medio, orientada a una gastronomía saludable para grandes eventos y agencias de viaje que quieren hacer picnics para sus clientes. Viajo mucho y cuando en un hotel o en un concierto me dan un picnic siempre pienso que hay que mejorarlo.

Hemos trabajado en festivales como el Brisa. Es una empresa aparte con un socio. Él pone la comida y yo la idea y la comunicación. Hacemos eventos grandes juntos.​

¿Cómo ve el momento actual de la gastronomía malagueña?

Málaga está en un momento súper dulce. Si nos lo dicen hace quince años, con las primeras catas, no lo hubiésemos creído. Turismo y gastronomía han florecido juntos para bien. Mira todas las estrellas Michelin que tenemos en Málaga, somos punta de lanza de Andalucía y polo gastronómico del sur de Europa. Eso es un orgullo.

Además nuestros cocineros defienden la despensa o los vinos de Málaga y hay otros actores como Sabor a Málaga que han jugado un papel clave. Antes cuando ibas a un restaurante y pedías una copa de vino de Málaga te miraban como si fueras un bicho raro. Ahora es normal que haya vinos de Málaga de copeo pero para eso ha habido mucho trabajo detrás.

De hecho, muchos bares y restaurantes aún no tienen.

Sí, pero hace diez años ninguno tenía. Ahora por lo menos hay una parte. Los que estamos un poco locos con esto nos alegramos mucho. He sido a veces tan talibán que si me preguntaban Rioja o Ribera solo pedía agua. Así se va haciendo el camino.​

Este martes se celebra la gala de las estrellas Michelin en Málaga ¿Espera alguna sorpresa?

Solo sé que han invitado a un grupo considerable de los cocineros de Málaga que están recomendados en la guía Michelin pero que no tienen estrella. No sé si de ese grupo saldrá una nueva estrella. Hay apuestas y quinielas, pero la verdad es que no se sabe. Imagino que haciéndolo en Málaga puede caer alguna estrella más.

¿Qué supone para Málaga acoger la gala Michelin?

Es un evento de imagen internacional. Que se haga en Málaga nos vuelve a poner en el mapa una y otra vez como ciudad abierta al mar, con alta gastronomía y cocineros reconocidos. Es un orgullo. Dice mucho de la ciudad y sus habitantes.​

¿Cómo ve la formación de los cocineros malagueños? ¿Hay cantera?

Sí. Llevo siete u ocho años como jurado en Málaga Crea Gastronomía y sí, hay nivel, pero hay que seguir trabajando desde la base. Ahora todos quieren ser famosos o tener una estrella Michelin. Hay que fomentar las raíces, que los futuros cocineros sepan hacer guisos, conozcan la huerta y defiendan la despensa de Málaga. Y, luego, a partir de ahí, innovar y crecer. Pasa también por las redes sociales, que lo queremos todo de inmediato.

Han cerrado varios bares y restaurantes míticos de Málaga. Uno de los últimos El Chinitas que ha pasado a ser un japonés. ¿Por qué cree que está ocurriendo?

Está pasando en muchos sectores. También están cerrando zapaterías o mercerías de toda la vida. Los precios se han disparado. Se debería trabajar desde instituciones y empresas privadas para evitar que lugares tan emblemáticos como el Café Central sean sustituidos por cadenas internacionales porque perdemos mucha identidad.

López posa en Puerta del Mar. Angel Recio

Hay que trabajar para que no pase en Málaga lo que pasó en Barcelona. En Málaga hay mucha identidad gastronómica, hay muchos sitios en el centro todavía donde se come muy bien y debemos ir en la línea de que eso no se pierda nunca porque es lo que nos define como ciudad y como malagueños. Una mezcla está bien, pero no perder la identidad está mejor.

¿Qué medidas podrían tomar instituciones para proteger la hostelería tradicional?

Es complicado, pero el Ayuntamiento de Málaga ya trabaja, por ejemplo, con mesas de enogastronomía donde los profesionales debatimos y salen propuestas. Es bueno mantener ese caldo de cultivo para analizar problemas y soluciones. Cuanta más comunicación y diálogo haya, mejor, y nunca debemos perder la identidad.

Hay que concienciar a los trabajadores de la hostelería y a los clientes de que la identidad es importante. La educación es clave: si no conoces algo, no lo pides ni lo defiendes. Medios de comunicación, instituciones, asociaciones y clubes gastronómicos hacen una labor importante. Se están haciendo cosas y falta gente, pero es igual en todos los sectores. Málaga está en el top y el futuro es prometedor.​

¿Por qué el turista elige sitios tradicionales o franquicias?

Hay turistas que buscan lo auténtico y otros lo que ven en redes sociales, que muchas veces no es lo mejor ni donde uno iría a comer. La comunicación es vital, y es esencial promocionarse en ferias turísticas y gastronómicas, dar a conocer platos, identidad, cocineros y despensa local. En mis eventos, la mayoría de las veces los productos y el personal son de Málaga. Siempre habrá quien prefiera una hamburguesa de franquicia a un gazpachuelo, hay de todo.

Es también un tema de interés. Cuando viajo, aparte de los monumentos, busco lugares auténticos para comer. Y luego los restaurantes se tienen que preocupar también de darse a conocer en las redes sociales.

Es muy frecuente que al buscar restaurantes de Málaga en internet no tienen página web ni carta. Como mucho un perfil de Facebook con unas fotos y la dirección.

Hay personas que ya tienen el negocio lleno y no le dan importancia. El marketing gastronómico está de moda, pero aún hay negocios que ven la comunicación como un gasto innecesario. Pero es fundamental invertir en imagen y presencia digital. Hoy, si no estás en internet, es como si no existieras. Faltan formación y apoyo para mejorar la huella digital en el sector.​

Hace unos años se podía ir a comer o a cenar a restaurantes de Málaga sin reservar. Hoy si no reservas es imposible coger mesa. Genera casi ansiedad tener que pensar una semana antes dónde vas a ir a cenar en 10 o 15 días ¿Qué le parece?

Así es. Yo soy de las que me da ansiedad esas cosas. Me encanta comer y no concibo hacer cola para comer. Me gusta llegar, sentarme, que me atiendan, como y me voy. Yo soy de las que reservo una semana antes o más. Además algunos restaurantes están más cotizados porque sean pequeños y o reservas con tiempo o nunca vas. Recuerdo que para ir a un restaurante en Córdoba tuve que reservar con 6 meses de antelación. Mis amigos me decían que estaba loca, pero así pudimos ir. Hay que reservar, pero, eso sí, si no vas a ir cancela la mesa para no dejarles tirados.

Seguramente la pondré en un compromiso pero ¿cuáles son sus restaurantes favoritos de Málaga?

[Se ríe] Solo voy a decir que me gustan restaurantes con buenos vinos, buena comida, donde pueda hablar con los cocineros y me expliquen los platos. Son muchos los que me gustan, no puedo decir unos en concreto.

López teme que se pueda perder la identidad gastronómica en Málaga. Angel Recio

¿Cómo ve la evolución de los precios en Málaga? Se ha disparado en muchos establecimientos.

En Málaga aún puedes comer bien y pagar un precio competitivo en bastantes sitios. En la costa y el centro pagas más porque el alquiler está por las nubes y el resto de costes han subido. El precio no está reñido con la calidad. En los Montes de Málaga puedes comer platos asequibles y de mucha calidad. Cuando me dicen que todo está caro y por eso comen fritanga, no me convence.

Todo está más caro, pero lo que hablábamos antes. Aún así todo está lleno y hay que reservar.

La gente quiere disfrutar, estar en la calle. La pandemia nos enseñó que la vida puede cambiar de repente y hay que disfrutar cuando se puede.​

¿Cómo está viendo la evolución de Málaga?

Málaga está creciendo a un ritmo más rápido que sus infraestructuras. Se sufre en los atascos para ir a trabajar o llevar a los hijos al colegio y también se ve en la parte de eventos. Nos llegan clientes que buscan espacios que no hay, porque no están disponibles o por falta de tamaño.

Es difícil organizar eventos para 1.000 personas. Los hoteles, por ejemplo, pueden montar algo para 100 pero no a lo mejor para 500 personas. Solo alguna finca y el Palacio de Ferias tiene mucha demanda, por lo que es complicado encontrar fechas. En Madrid sí los hay.

Afortunadamente hay mucha demanda y eso nos beneficia a todos. Al taxista, al carnicero, a los hoteles… Pero el ritmo de negocio no está creciendo al mismo que las infraestructuras y nos estamos quedando cortos.

Hablando de infraestructuras de eventos se ha dado a conocer el nuevo diseño del hotel del puerto. ¿Qué le parece?

Creo que puede ser necesario para Málaga, pero quizás en otro sitio. El skyline de la Alcazaba, la Farola o Gibralfaro es tan malagueño y tan nuestro que no sé. Siempre habrá opiniones para todos los gustos. Traerá a un grupo de turistas a la ciudad que beneficiará a algunos sectores, pero podemos perder esa visión del skyline.