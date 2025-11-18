El mítico restaurante Chinitas, la 'casa' de Chiquito de la Calzada, ya es un japonés: del chuletón a la tosta de hamachi

Las claves nuevo Generado con IA El mítico restaurante malagueño El Chinitas, frecuentado por personajes como Chiquito de la Calzada, Severo Ochoa y Charlie Watts, cierra tras más de 35 años. El local ha reabierto como Sushita Chinitas, un restaurante japonés del Grupo Sushita, que inaugura así su primer establecimiento fuera de Madrid. La nueva carta fusiona cocina japonesa con tendencias internacionales, destacando platos como la tosta de hamachi, dim sum bao de pato y foie, y merluza estilo nikkei. La decoración mantiene elementos originales del edificio e incorpora piezas antiguas y frescos pintados a mano; además, se abre la primera tienda Eugenia&Sushita en Andalucía dentro del restaurante.

El mítico restaurante malagueño El Chinitas ya es historia. Abrió en 1987 y uno de sus clientes habituales era Chiquito de la Calzada.

También pasaron por sus mesas Severo Ochoa, Charlie Watts, batería de los Rolling Stones; Lewis Hamilton, corredor de Fórmula 1; o Carmelo Anthony, estrella del baloncesto americano y exjugador de Los Angeles Lakers de la NBA. Y miles de malagueños.

Ahora es un restaurante japonés. Le han puesto de nombre Sushita Chinitas, un tanto trabalenguas pero que refleja cómo se ha pasado de la presa ibérica al sushi.

Ha sido abierto por el Grupo Sushita, siendo su primer restaurante fuera de Madrid y el noveno del grupo.

La tosta de hamachi con aguacate

Desde la compañía aseguran que "el equipo de I+D de la cadena, junto a sus socios fundadores, han recorrido destinos como Hong Kong, Cantón, Singapur, Shangay, Londres o París para fusionar lo más atractivo de la cocina japonesa con las últimas tendencias internacionales".

Entre sus platos destacan la tosta de hamachi y aguacate con jengibre, la gilda de atún rojo con encurtidos, el dim sum bao de pato y foie con salsa hoisin y fresas o la merluza estilo nikkei con verduras en escabeche.

La decoración de Sushita Chinitas, subrayan, está inspirada en Parladé, muy azul y con piezas compradas en anticuarios de Málaga, Sevilla y el sur de Francia, como los platos sevillanos de cerámica del siglo XVII.

Bao de wagyu con huevo de codorniz.

Las paredes están adornadas con frescos pintados a mano por la muralista Johina García Concheso. Se conservan algunos elementos del edificio como las contraventanas de madera, los faroles de la entrada, y la barandilla de la escalera, que conecta los 3 pisos del edificio.

Han abierto además en su interior la primera tienda en Andalucía de Eugenia&Sushita, la firma de vajillas y objetos de decoración creada junto a Eugenia Martínez de Irujo.