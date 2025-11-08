Isabel, abuela cocinera, sobre cómo dar más sabor a las lentejas: "La clave está en añadir 2 gramos de comino"

0 votos

Comensales: 4

Las lentejas son, quizá, el plato más humilde y querido de la cocina española. Han alimentado a generaciones enteras y son una de las recetas más socorridas. En cada provincia, en cada familia, hay una versión distinta, pero todas tienen algo en común: el toque de las abuelas.

Ellas saben que las mejores lentejas no se hacen con prisas ni con aparatos modernos, sino con tiempo, cuchara de madera y ese olfato que mide a ojo y nunca falla.

Isabel es una de esas abuelas que ha cocinado este plato desde que era una niña. Para ella, el truco de sabor está en un ingrediente: el comino, añadiendo "lo justo" para que potencie la receta sin tapar el gusto del guiso.

El secreto de Isabel está en los pequeños detalles. Primero prepara un sofrito con aceite de oliva virgen extra, cebolla, pimiento, ajo y tomate rallado. "Hay que dejar que se fría bien, que coja ese color rojizo", explica.

Luego añade el pimentón dulce y los 2 gramos de comino molido. "Esa es la clave: si te pasas, manda el comino; si te quedas corta, no se nota. En el punto justo está el sabor", cuenta.

Después incorpora las lentejas pardinas, las zanahorias cortadas en rodajas y una hoja de laurel. Cubre con un litro y poco de agua y deja que empiece a cocer despacio.

El chorizo lo fríe aparte antes de añadirlo. "Así da gusto sin soltar toda la grasa", detalla con la seguridad de quien ha hecho el plato mil veces.

Durante 45 minutos, el guiso se cocina a fuego lento. "Las lentejas se hacen sin prisas. Si las apuras, se rompen; si las dejas, se miman", dice Isabel. Antes de servirlas, siempre las deja reposar diez minutos con la tapa puesta.

Porque en tiempos de prisas y microondas, Isabel sigue fiel a su filosofía: fuego lento, productos sencillos y una pizca exacta de tradición.