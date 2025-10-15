El restaurante La Cosmopolita del chef malagueño Dani Carnero cierra sus puertas tras 15 años

Uno de los grandes referentes gastronómicos del Centro de Málaga, La Cosmopolita de Dani Carnero, cierra sus puertas.

Tras 15 años de actividad, el negocio hostelero baja la persiana definitivamente.

Así lo ha anunciado el propio cocinero, premiado con una estrella Michelin con Kaleja. "Lo hacemos porque entendemos que ya ha cumplido su deber, que ha dado todo lo que podía dar, y que ha terminado su época", explica.

La Cosmopolita, al frente del cual ha estado junto a su socia Margara Subiris, fue el proyecto que lanzó a Carnero a la fama gastronómica local.

Atrás queda una forma de entender la restauración y un lugar de encuentro para muchos malagueños afines a la cocina de Carnero.

La riqueza gastronómica de La Cosmopolita se mantendrá a partir de ahora en las cartas de los otros negocios de Carnero: Kaleja (1 Estrella MICHELIN) y La Cosmo (MICHELIN Bib Gourmand).