Cuenta atrás para la Gala Michelin 2025 en Málaga: este es el equipo de chefs que elaborará el menú de la cita

La Gala Michelin 2025 calienta motores. Por primera vez, la cita se celebrará en Málaga, el próximo 25 de noviembre en Sorhlin Andalucía, y contará con un menú especial elaborado por los chefs más reconocidos de la provincia. Este miércoles, en un acto celebrado en el histórico convento de Santo Domingo de Ronda, Michelin ha desvelado el equipo que se encargará de cocinar en la cita.

En este evento se presentará la Guía Michelin España 2026, que recoge en sus páginas a los principales referentes gastronómicos del país, otorgando sus famosas estrellas Michelin como reconocimiento a la excelencia culinaria.

La cena de la gala reunirá a nueve destacados chefs de la provincia de Málaga, todos ellos reconocidos en la Guía Michelin. Bajo la coordinación del restaurante Bardal en Ronda (2 estrellas Michelin), con su chef Benito Gómez, y del restaurante Skina en Marbella (2 estrellas Michelin), capitaneado por el chef Mario Cachinero junto a Marcos Granda como director.

-Mario Cachinero – Restaurante Skina, Marbella (2 estrellas Michelin)

-Benito Gómez – Restaurante Bardal, Ronda (2 estrellas Michelin)

-José Carlos García – Restaurante José Carlos García, Málaga (1 estrella Michelin)

-Emiliano Schobert – Restaurante Blossom, Málaga (1 estrella Michelin)

-Dani Carnero – Restaurante Kaleja, Málaga (1 estrella Michelin)

-Diego Gallegos – Restaurante Sollo, Fuengirola (1 estrella Michelin y 1 estrella Verde)

-Mauricio Giovanini – Restaurante Messina, Marbella (1 estrella Michelin)

-Manuel de Bedoya – Restaurante Nintai, Marbella (1 estrella Michelin)

-David Olivas – Restaurante Back, Marbella (1 estrella Michelin)

El maestro de ceremonias de la gala será Jesús Vázquez, reconocido presentador con una sólida trayectoria en televisión que abarca más de tres décadas, "demostrando una versatilidad y profesionalidad que lo hacen ideal para liderar esta celebración", según han anunciado.

La alfombra roja será conducida por la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez. "Orgullosa embajadora de Málaga, Masi aportará frescura, cercanía y un toque local a la recepción de los invitados, reforzando la conexión entre la ciudad y la excelencia gastronómica que celebra la Guía Michelin", han añadido.

La experiencia gastronómica de la gala estará acompañada por una selección de vinos andaluces: la copa de bienvenida se hará con el espumoso Viña El Corregidor de Carrascal (Bodegas Luis Pérez, Jerez).

A continuación, se servirán blancos de gran carácter como Mountain Blanco (Málaga, Telmo Rodríguez), Stardust (VT Cádiz, Forlong) y Navazos Niepoort (VT Cádiz, Navazos), junto a dos joyas del sur como son la Manzanilla Pastora (Barbadillo, Jerez) y el Amontillado Gran Barquero (Pérez Barquero, Montilla-Moriles).

La propuesta tinta llegará con referencias de fuerte personalidad como Sedella Tinto (Málaga) y Atlántida Tintilla (VT Cádiz, Alberto Orte). Para cerrar la velada con un toque dulce, se servirá el emblemático Molino Real (Málaga, Telmo Rodríguez).

Debate

La sexta edición del debate de la gala se celebrará el 11 de noviembre de 2025 en el auditorio del Museo Picasso de Málaga. Bajo el título “Hablemos de formación”, el debate se centrará en los retos de la formación en un sector dinámico, exigente y en plena evolución.

El periodista y presentador José Ribagorda será el encargado de moderar este encuentro, que reunirá a voces como Pablo Márquez, director de gastronomía de MCC Madrid Culinary Campus; Idoia Calleja, directora de Formación Permanente de la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center; Mano Soler, director general de Les Roches-Marbella; Cristina Guerrero, responsable académica de Escuelas de Hostelería (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía); los chefs Juan Carlos García (Restaurante Vandelvira, Baeza, Jaén, 1 estrella Michelin) y Cristina Cánovas (Restaurante Palodú, Málaga, recomendado Michelin 2025); el empresario y sumiller Marcos Granda (propietario de Skina, Marbella, 2 estrellas Michelin); y la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano (Gastroactitud).