Esta es la ciudad malagueña que aspira a ser Capital Española de la Gastronomía 2026: "Identidad culinaria propia"

Dos municipios andaluces se disputan conseguir el título de Capital Española de la Gastronomía 2026, un reconocimiento que se dará a conocer el próximo 17 de octubre y que tiene como protagonista a una ciudad malagueña junto a la gaditana Jerez de la Frontera.

Antequera ha presentado su candidatura con un dossier que pone en valor su "identidad culinaria propia". Esta se sustenta en un proyecto que recoge el potencial gastronómico de la ciudad, con productos de denominación de origen, recetas autóctonas y una programación de actividades durante todo el año.

El dossier "presenta una propuesta cien por cien antequerana" basada en productos y recetas propias como la porra, el mollete, los mantecados o el chivo a la pastoril, sin recurrir a recetas genéricas andaluzas o provinciales.

La gastronomía de Antequera se presenta con el título '¡Qué bien me sabe!', destacando los productos que se cosechan en la Vega, con predominio de los cereales, las hortalizas y el aceite de oliva.

Uno de los platos más conocidos de la gastronomía antequerana es la porra, que se elabora fundamentalmente con pan, aceite, ajos, tomates y pimientos. Otros primeros platos típicos son: el ajoblanco, el pimentón, el gazpachuelo, las migas y algunas originales ensaladas, como la de cardos.

En su cocina también son habituales los platos de caza, como el conejo a la cortijera y el chivo pastoril, y las recetas de pescado en escabeche, una forma de conservar los alimentos que se remonta a la época romana.

En el apartado de los postres, sobresale el bienmesabe, un dulce realizado a base de almendra molida, bizcochos de soletilla y cabello de ángel. Y se añade el mollete, un tipo de pan árabe, de miga blanca y poco cocido, que se elabora de forma artesanal.

El alcalde, Manuel Barón, ha subrayado que esta candidatura supone "un proyecto espectacular en todos los aspectos, fruto del trabajo en equipo y del compromiso con un objetivo ambicioso pero realista", y ha remarcado que Antequera ya ha superado numerosos filtros compitiendo con capitales de provincia y que "ser aspirante ya es un honor, pero ser eternamente aspirante no tendría sentido".

Será la tercera y última ocasión en la que la ciudad presenta su candidatura, tal y como lo ha confirmado el regidor, tras haber competido anteriormente con Oviedo y Alicante.

El alcalde, Manuel Barón, junto a concejales del equipo de gobierno municipal, durante la presentación de la candidatura de Antequera a Capital Española de la Gastronomía 2026.

Según detallan desde el Ayuntamiento, el proyecto cuenta con apoyos institucionales de primer nivel, incluyendo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; al presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre; al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; o al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, además de asociaciones, colectivos, restaurantes y empresas agroalimentarias locales.

El dossier incluye también un calendario completo de actividades gastronómicas para todo 2026, con propuestas innovadoras y participativas cada mes: desde jornadas de cocina saludable con productos locales, actividades en torno a la Cuaresma y la Semana Santa, ferias como 'Antequera, Qué Bien me Sabe' o la Real Feria de Agosto con su tradicional concurso de porra, hasta citas de alcance nacional como 'A Todo Queso' o el festival gastronómico-deportivo Sport Gourmet.

El jurado está compuesto por representantes del Ministerio de Comercio y Turismo, Ministerio de Agricultura, la organización empresarial Hostelería de España, Asociación de Agencias de Viajes, Instituto de Calidad Turística y Sostenibilidad (Ictes), Saborea España, Fitur, organización de cocineros Eurotoques, Academia de la Tapa y el Pincho, Círculo de Restaurantes Centenarios y periodistas turísticos y gastronómicos.