Paga 10,50 euros por una pizza del restaurante del actor Miguel Herrán y alucina: "Lo veo un poco caro"

A mediados de 2024 el famoso actor Miguel Herrán abrió en Málaga, su ciudad natal, un proyecto gastronómico: la pizzería Casa Bella Ciao. El nombre está inspirado en La Casa de Papel, serie que catapultó al actor al foco internacional.

Iván y Ángela, más conocidos en redes como 'SaboreaMalaga', alucinaron con las pizzas del local del actor ubicado en la barriada de El Palo. Con más de 30.000 seguidores en Tik Tok, se dedican a descubrir y recomendar planes culinarios, en especial de Málaga.

La pareja pagó 10,50 euros por una pizza prosciutto de 30 centímetros que comieron en un banco de la calle puesto que el local no cuenta con servicio en mesa, solo tienen recogida en el local y envíos a domicilio.

Al ver por primera vez la pizza de jamón y queso descubrieron que "el tomate está bastante rojito", aunque la calificaron de "normalita". Tras probarla, aseguran que buena está y que el tomate está rico. Sin embargo, "el jamón cocido tampoco es...".

Además, en el vídeo recalcan que teniendo en cuenta el precio que han pagado por la pizza y el 'restaurante' en el que se la están comiendo, "lo veo un poco caro".

Después de la prosciutto, fue el turno de la carbonara de 20 centímetros. En este caso, ambos coincidieron en que esta pizza "está muy buena". Es más, confiesan que es mejor incluso que la de jamón y queso.

"La única pega que le pongo es que está un poco aceitosa", dicen en el vídeo. Por la carbonara pagaron 7,50 y dicen que "si no comes mucho y te apetece tomarte un postre, renta bastante".

Casa Bella Ciao

El restaurante está ubicado en el número 8 de la calle Escultor Marín Higuero. Abierto desde mediados de 2024, ya cuenta en su perfil comercial en Google con una gran cantidad de reseñas positivas. Es más, presenta un total de 4,8 estrellas sobre cinco.

La carta que ofrece es bastante variada. Cuenta con pizzas napolitanas, de masa fina, delgada y crujiente y elaborada con harina de trigo. También hay pizzas clásicas como la carbonara, la barbacoa o la margarita.

Además, ofrecen pizzas proteicas elaboradas con una base de pollo y huevo. En este formato solo se presentan en tamaño de 20 centímetros de diámetro, con opciones como prosciutto, barbacoa o la diávola, con un toque de pepperoni picante.

También disponen de pizzas sin gluten hechas con harina de garbanzos orgánicos. Sin embargo, la propia web advierte que no son aptas para personas celíacas, ya que podrían contener trazas de gluten o sufrir contaminación cruzada.