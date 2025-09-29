Abre en Marbella un nuevo concepto de repostería: las 'Crumbz Cookies', mini tartas en forma de galleta

"Una galleta que piensa que es una tarta". Así es como define la repostera internacional Debbie Wingham su nuevo proyecto: las Crumbz Cookies, un nuevo dulce que llega en exclusiva a La Fonda Heritage Hotel, en el casco histórico de Marbella.

Inspiradas en los valores familiares y en la pasión por la repostería artesanal, las Crumbz Cookies nacen del "amor" de la hija pequeña de Wingham, Scarlett, por las galletas. Así nace este concepto innovador que se puede degustar ahora en la Costa del Sol.

Las Crumbz Cookies pueden cortarse en porciones, y hay opciones para todos los gustos: desde versiones más saludables, endulzadas de forma natural y sin gluten, hasta sabores más golosos.

Los sabores de estas 'mini tartas' en forma de galleta rinden homenaje a España con referencias como Andalusian Lemon Drizzle o Sevilla Chocolate Orange. Esta pastelería incorpora nuevas recetas cada mes según la estacionalidad.

La empresaria, que ha sido reconocida por Food Network como la Countess of Confection (Condesa de la Repostería), está considerada una de las diez mejores creadoras de tartas del mundo.

Crumbz Cookies, en Marbella.

El proyecto destaca por su apuesta por los "ingredientes de proximidad y el respeto al medioambiente": la harina utilizada procede de un molino en Coín, las frutas son suministradas por agricultores locales, y la miel proviene de un apicultor de Alhaurín.

Todo se presenta en envases de papel reciclado. "Crumbz es más que una galleta: es un dulce recuerdo que puedes compartir, cortar y disfrutar como una tarta", asegura Wingham.

Marbella será testigo privilegiado de su lanzamiento, ya que La Fonda Heritage Hotel será el único lugar en la ciudad donde se podrán adquirir en exclusiva.

A través de esta colaboración, el hotel refuerza su papel "como espacio de referencia en experiencias culturales y gastronómicas innovadoras", según aseguran.

La Fonda Heritage Hotel cuenta con 20 habitaciones y ofrece una experiencia gastronómica liderada por el chef Jorge González Carmona, basada en producto local y de temporada. Su propuesta se despliega en tres espacios: Restaurante La Fonda, Los Patios y La Ermita, además del Skybar con vistas al casco antiguo, y La Bodega, donde se rinde homenaje a la cocina tradicional española.