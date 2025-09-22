Esta es la hamburguesa más votada en The Champions Burger Málaga: la receta de un restaurante de Mijas

El festival gastronómico The Champions Burger ya tiene ganador tras once días en el puerto de Málaga. El restaurante Dak Burger, de la Cala de Mijas, ha conquistado al público con su hamburguesa galáctica “Top 1”.

Esta receta ha sido la más votada y, además, se ha llevado el reconocimiento de 'Favorito local'. Es, además, una de las favoritas del campeonato nacional, ya que también ha ganado en San Sebastián y ha quedado entre los tres primeros puestos en Vitoria-Gasteiz, Santander, León, Barakaldo, A Coruña, Vigo y San Sebastián de los Reyes.

La hamburguesa 'Top 1' se ha alzado con la victoria gracias a su carne de chuletón prémium, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, cebolla crujiente, mayonesa tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar.

Otra de las fórmulas gastronómicas que ha arrasado entre el público de Málaga ha sido la “Royale Gold” del establecimiento cordobés Godeo. En esta ocasión, se ha subido al podio consiguiendo la segunda posición con su receta de pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48 horas, crema suave ahumada con toque ácido, salsa Emmy y beicon bits.

Completa el trío ganador el restaurante valenciano El Tarantín Chiflado, con la explosiva “La Bichota Pro Max”. Un homenaje a la cantante Karol G con su pan brioche de queso gratinado, acompañado de picada de wagyu japonés con doble chédar y un medallón de costilla frita con queso, todo ello coronado con una croqueta de macarrones con queso y una jeringa de salsa Pro Max.

Las propuestas favoritas se han votado en función del pan, la carne, la originalidad, la combinación de ingredientes y la presentación.

Ruta internacional

Tras el éxito de la pasada edición, con más de cuatro millones de visitantes y la participación de más de 100 hamburgueserías, The Champions Burger sigue batiendo récords y vuelve este año con una ruta que está recorriendo más de 50 ciudades entre febrero y diciembre.

Al finalizar la ruta 2025, se publicará un ranking con las 35 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato. Estas serán las que compitan en la gran final nacional para alzarse con el título de la “Mejor hamburguesa de España”.

La ruta del festival gastronómico continuará del 25 de septiembre al 19 de octubre en París, ciudad que ha sido elegida como la primera parada de su gira internacional. Las siguientes localizaciones se irán anunciando en los próximos días.

El festival continuará su expansión con la búsqueda de la “Mejor hamburguesa de Europa”, una competición que reunirá a los ganadores nacionales junto a destacadas propuestas internacionales procedentes de diversos países del continente.