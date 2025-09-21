Paga 3,50 por una tapa en el centro de Málaga y no da crédito: "Es el peor bar al que he ido en mi vida"

El centro de Málaga es un lugar imprescindible para quien visita la capital de la Costa del Sol. Sus calles, terrazas y plazas con encanto lo convierten en el escenario perfecto para disfrutar de un vermut acompañado de la mejor gastronomía local, tal y como hacen muchos malagueños.

En su visita a Málaga, Cocituber, foodie madrileño, en sus redes (@cocituber), visitó un lugar un tanto polémico cerca de Plaza de la Aduana, en el centro de Málaga. El influencer con 497.000 seguidores en Instagram vivió de primera mano la experiencia de que en Málaga no siempre se come bien.

Su parada fue en el polémico Císter Catorce, donde pidió diferentes tapas como la de tortilla, pimientos asados con bonito o paella “recalentada en el microondas”, asegura tras cogerla y quemarse los dedos debido al calor del plato.

Su experiencia fue clara. “Yo no volvería más aquí”, confiesa. La queja más evidente del madrileño, el precio. “He venido aquí porque me dijeron que el precio del agua era excesivo”. El precio tanto del agua como del café era 3,95 euros. “Es el sitio más caro de café y agua en el que he estado nunca”, dice perplejo el madrileño al ver la cuenta.

La comida tampoco impresionó al foodie. La primera tapa que probó fue la tortilla de patatas, un clásico español por antonomasia. “Qué buena pinta tiene la tortilla”, dice con sarcasmo. “La tortilla es de las congeladas y eso es jugártela, yo no me lo como”, confiesa tras darle un bocado.

Las siguientes dos degustaciones no mejoraron la cosa. En la tapa de pimientos asados con bonito comentó: “El enganche está en el precio de la tapa, pero es que no está buena”, asegura mientras escupe en el plato un trozo de pimiento.

Con la paella fue más de lo mismo. De hecho, una mesa de al lado dijo que estaba buena, a lo que respondió: “Los tenemos muy mal educados a los extranjeros”.

La cara de asombro llegó con la cuenta. Por un total de 18,40 euros, el madrileño degustó tres tapas, un agua y un café. "Es el peor bar al que he ido en mi vida", finaliza. Antes añade algo sobre la gastronomía malagueña. “Este tipo de bares ensucia la ciudad de una manera”, de esta manera critica este tipo de bares.

Es un bar ubicado en la calle Císter, número 14, cerca de la Plaza de la Aduana, bastante cerca de la Catedral y la Alcazaba. Su ubicación hace que se convierta en un punto estratégico para quienes están dando una vuelta mientras visitan parte del encanto de Málaga.

En cuanto a la experiencia, diversos visitantes han señalado que el establecimiento destaca más por su localización que por su relación calidad-precio. Algunos comentarios apuntan a que las raciones y tapas son más bien reducidas en comparación con su coste, y que el servicio puede variar en atención según la afluencia.