Paga 42 euros por un plato de carabineros en Marbella y no da crédito: “Qué locura, la cuenta va a ser muy cara”

En la Costa del Sol se pueden encontrar establecimientos gastronómicos prácticamente en cualquier zona. Entre ellos destacan los chiringuitos que para todos los públicos y para todos los bolsillos. En Marbella se esconde uno de esos sitios a pie de playa donde, para muchos, hay que ir una vez en la vida.

En su visita a Málaga, Cocituber, foodie madrileño, en sus redes (@cocituber), visitó un chiringuito de Marbella, situado en primera línea de playa. El influencer con 504.000 seguidores en Instagram vivió una experiencia gastronómica única en la que se primaba la calidad del producto.

Su parada fue La Milla Marbella, donde pidió diferentes platos como un arroz con gamba roja y jamón cinco jotas o un plato con diferentes mariscos entre los que se encontraba una ostra con salsa de ajoblanco, una navaja a la brasa o una simple concha fina.

Su experiencia fue muy variada. Comenzó con la degustación de un arroz con gamba roja y jamón cinco jotas. “El jamón tiene una potencia increíble, le da un sabor al arroz”, dice mientras rasca el fondo de la paella buscando el socarrat.

El plato de mariscos considera que fue “un acierto total”. Eso sí, lo que más sorprendió al foodie madrileño de este plato fueron las navajas a la brasa y la concha fina con una especie de salsa de maíz.

El brioche de atún con chocolate blanco fue una de las cosas que más sorprendió al experto. “Tiene una pinta muy divertida”, aseguró en su vídeo en cuanto lo vio en el plato. “Podría montar un negocio y solo vender esto”, confiesa mientras tiene unas motas de chocolate blanco en la nariz.

La comida continuó con unos espetos de sardinas. “No soy muy fan de las sardinas, pero en espeto tienen otro rollo”, dice perplejo y asegurando que ya no es el tiempo de las sardinas.

El plato estrella del almuerzo llegó al final: un revuelto de carabineros con patatas, huevos y caviar. Tenía un precio de 42 euros, pero “es algo que está buenísimo”. “Qué locura, la cuenta va a ser muy cara”, alucina con el plato mientras termina de comérselo.

La cuenta total de toda su comida fue de 155 euros, aunque el madrileño, perplejo tras el nivel de los platos en La Milla, recomendaría el local sin ningún tipo de duda.

La Milla Marbella

La Milla Marbella es uno de los chiringuitos más reconocidos de la Costa del Sol, situado entre la Milla de Oro y Puerto Banús. Su propuesta combina la esencia del chiringuito tradicional con una cocina de autor que pone en valor el producto local.

La carta de La Milla apuesta por la calidad y la temporalidad, con pescados recién llegados de lonja y arroces muy demandados por los comensales. El servicio es otro de sus puntos fuertes, atento y profesional, en línea con la filosofía de excelencia del lugar. Todo esto lo convierte en un referente gastronómico de Marbella para quienes buscan un chiringuito de alto nivel.