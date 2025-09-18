Este es el pequeño pueblo de Málaga que repartirá gratis 600 litros de vino y 700 kilos de uva pasa durante el fin de semana

El pueblo malagueño de El Borge es conocido como la villa de la uva pasa. Situado en la llamada 'Ruta de la Pasa', esta localidad destaca por ser el primer productor de este fruto en toda España, motivo suficiente para que los borgeños celebren cada año una fiesta en homenaje a su producto más típico.

Este domingo, 21 de septiembre, el pueblo celebra la XXVIII edición del Día de la Pasa, con una jornada llena de actividades.

La Uva Pasa de Málaga en la Axarquía cuenta con el reconocimiento de Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por parte de la Organización de Naciones Unidas.

En esta fiesta también se podrán degustar productos de la gastronomía local, con el reparto de 700 kilos de pasa y 600 litros de vino, todo ello amenizado con música y demostraciones.

El Borge cuenta con más de 431 hectáreas de viñedo, de las que 350 hectáreas se destinan a uva pasa, 49 hectáreas, a mosto para vinificación y 32 hectáreas, a uva de mesa.

El XXVIII Día de la Pasa se iniciará a las 11 horas. Contará con actuaciones de verdiales, demostraciones de la vendimia, una velada flamenca, degustaciones de platos y productos típicos de la zona.

Además, en el encuentro, que estará apadrinado por el humorista Tomás García, se realizará la entrega de reconocimientos y distinciones propios de este día.

Por la mañana, se realizan demostraciones de vendimia tradicional, mostrando cómo se recogen las uvas con métodos antiguos, cómo se transportan y cómo se extienden en los paseros, las estructuras donde las uvas se secan al sol para convertirse en pasas.

Otra actividad central es el picado y la criba de la uva, procesos mediante los cuales se seleccionan las uvas de mejor calidad y se preparan para su secado y posterior consumo.

Al respecto, el alcalde del municipio, Raúl Vallejo, ha hecho un llamamiento a la participación de “un encuentro familiar para disfrutar de las demostraciones de la vendimia tradicional con canasta a la cabeza, de las pandas de verdiales y de las demostraciones de elaboración de pasas (vendimia, pica y cribado), representación arriera y pisa de uva moscatel”.