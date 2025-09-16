Unos malagueños alucinan al descubrir esta pequeña freiduría de barrio: "Se puede comer por menos de 15 euros"

Cerca del centro de Málaga se esconde una pequeña freiduría que sirve medias raciones “de toda la vida” por un precio de cinco o seis euros.

Iván y Ángela, más conocidos como SaboreaMálaga, en sus redes (@saboreamalaga) disfrutaron de la comida de Taberna Marinera 'El Pichino', un clásico dentro de la hostelería malagueña.

Esta pareja alucinó al probar las medias raciones en la zona de Dos Hermanas, por Carretera de Cádiz, muy cerca del centro de Málaga. La pareja alcanza los 64.000 seguidores en Instagram y se dedican a descubrir sitios de Málaga y hacer recomendaciones sobre comida.

Los foodies solo pagaron 6 euros por una ración de boquerones al limón. Tras probar varios platos, la cuenta final de los tiktokers fue de unos 20 euros por persona. Aun así, aseguran que “se puede comer perfectamente por menos de 15 euros por persona”.

En el vídeo, Iván, además de probar los boquerones, prueba platos como la jibia frita, típica de Málaga, a lo que dice: “Esto no es pota, esto es jibia”, asegurando que no engañan en ningún momento con el producto que se ofrece.

Ángela también destaca su ensaladilla rusa de pulpo, a tan solo 6 euros, y sus gambas al pil pil con tomate, un clásico dentro de este negocio.

#saboreamalaga #marisquerias #pescaito #pescaitoenmalaga ♬ sonido original - SaboreaMalaga @saboreamalaga +INFO⬇️ . Pocos malagueños conocen esta taberna marinera con pescaito frito a buen precio🐟 . Todo el producto nos gustó, se nota que lo trabajan a diario, aunque mejoraríamos el rebozado. . 🏠 Taberna Marinera El Pichino. . 💶PRECIO medio 15-20€ p.p . ⏰ HORARIOS⬇️ ✅ABIERTO DE MIERCOLES A DOMINGO ❌LUNES Y MARTES CERRADO -Miercoles, Jueves y Domingo de 13:30 a 16:30 -De Viernes y Sábados de 13:00 a 15:30 y de 20:30 a 23:00 . 📍 C. Ing. Díaz Petersen, 12, Carretera de Cádiz, 29003 Málaga . #malaga

“Aquí hay que reservar tanto mesa como milhojas de nata”, dice Iván al hablar del tema de las reservas, ya que su terraza es bastante pequeña, pero también de la calidad de sus milhojas que, para ellos, es “extraordinario”.

Taberna Marinera 'El Pichino'

Este establecimiento destaca y hace que cualquier malagueño se sienta como en casa. Un cliente lo resume así en una reseña de Google: “Un lugar de barrio con alma marinera, donde se come como en casa, pero con pescado de primera”.

En cuanto al menú, los clientes resaltan su pescado fresco. Además, platos como los boquerones o el pulpo en todas sus elaboraciones son unos imprescindibles si visitas esta pequeña freiduría de barrio.

Taberna Marinera es uno de esos rincones malagueños que combina toda la tradición con la calidad y el buen precio, donde todo el mundo puede disfrutar los auténticos sabores del mar.

El Pichino demuestra que la excelencia no siempre está reñida con la sencillez. Sin duda, un lugar que merece ser descubierto y redescubierto por quienes buscan el verdadero sabor de Málaga.