Paga 10 euros por un plato de pasta en el centro de Málaga y alucina: "Me gustó tanto que tuve que pedir pan para rebañar"

En pleno corazón de Málaga se esconde un restaurante en el que puedes disfrutar de auténtica pasta italiana por solo 10 euros el plato, ya sea para llevar o para comer en el local.

Noelia Moreno, conocida en redes como 'Noeliamoree', alucinó tras probar dos de los platos de Tutto Pasta Málaga. Con más de 14.000 seguidores en TikTok, se dedica principalmente a descubrir y recomendar propuestas gastronómicas en Málaga.

La foodie pagó únicamente diez euros por cada plato. El primero que probó fue la carbonara, que describió como muy cremosa y generosa en guanciale, un toque imprescindible para ella.

No obstante, asegura que se “quedó flipando” al descubrir por primera vez la pasta cacio e pepe, uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana, según explica en su vídeo. “Me gustó tanto que tuve que pedir pan para rebañar el plato”, confiesa.

No quiso marcharse del restaurante sin antes probar algunos de sus postres caseros, con un coste de tres euros. Y, de entre todos, "sin duda me quedo con el tiramisú".

Para los que buscan opciones más especiales, la creadora señala en la descripción que el local ofrece pastas por 11 euros el plato, mientras que los gnocchis se pueden disfrutar por solo 9,50 euros.

El restaurante

Casi a mediados de 2025 abrió en Málaga Tutto Pasta, un restaurante familiar especializado en auténtica cocina italiana, con una propuesta innovadora basada en "mantener la calidad pero a un precio asequible".

El local está situado en el número 31 de la calle Madre de Dios, en pleno centro de Málaga y justo enfrente del teatro Cervantes. Puedes acudir a probar cualquiera de sus platos todos los días de la semana salvo los martes que permanecen cerrados.