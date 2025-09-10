Unos malagueños alucinan con el campero más antiguo de la ciudad: "Bocadillos tradicionales a precios bajos"

Cada rincón de Málaga capital guarda una historia distinta en cada una de sus calles y edificios, aunque también en las bocaterías que, día y noche, atraen tanto a malagueños como a visitantes. Entre todas, hay una en especial que lleva abierta más de 40 años en la Plaza de la Victoria.

Se trata de un bar que se ha convertido en, por lo menos, uno de los más antiguos de la ciudad: Bocatería Gustavo. Abrió sus puertas en los años 80 y su local permanece con la persiana subida desde entonces.

Cada año cientos de personas pasan por allí. Este local ha sido escenario de reencuentros familiares, reuniones entre amigos y demás momentos inolvidables. Su aparición más reciente ha sido en un vídeo de los influencers gastronómicos malagueños Decomilona.mlg.

Salvi y Miriam son la pareja de jóvenes que se encuentra detrás de la cuenta de Instagram con más de 90.000 seguidores y que recorren toda Málaga probando bares. En uno de sus últimos vídeos visitaron por primera vez los camperos de la Bocatería Gustavo, algo que ellos mismos tachan de 'delito' siendo malagueños.

En la descripción del vídeo, la pareja recuerda que el campero malagueño nació en el desaparecido 'Los Paninis', abierto en la calle Victoria en octubre de 1977. Lo que, según ellos, sigue sin estar del todo claro es cuál es el establecimiento más antiguo que continúa abierto a día de hoy.

También señalan que el 'Gustavo', situado en la Plaza de la Victoria y que lleva en activo desde 1980, "puede que sea el único que sigue abierto desde aquel entonces". Recalcan que Los Delfines data de 1972, aunque "tras cambiar de local y de propietarios en el 96 muchos no lo consideran como el más antiguo".

Asimismo, mencionan además conocer la existencia de otros locales de camperos antiguos como Durán Durán y Mafalda, sin embargo, no están seguros de si superan al 'Gustavo' en antigüedad.

Los de Decomilona.mlg definen a los camperos de esta bocatería como "uno de los más míticos y con más historia de la ciudad". Eso sí, aclaran que en realidad solo cuentan con dos camperos como tal. El resto, aunque se sirvan en el típico pan redondo, son considerados como bocadillos al no llevar jamón cocido ni queso.

"Son bocadillos tradicionales sin mucha parafernalia, pero que cumplen con lo esperado", destacan los creadores de Decomilona.mlg en su vídeo, y añaden que "aquí no vas a encontrar nada nuevo, pero sí sabores que te recuerdan a la niñez". Además de precios bajos, costando 5'10 euros el bocadillo más caro.