Abre en Málaga Natas D’Ouro, un nuevo local de pasteles de nata: "Un trocito de Portugal en España"

Los pasteles de nata son una de las recetas más tradicionales de Portugal, y se han convertido en un producto perfecto para exportar a otras ciudades, como es el caso de Málaga. La capital costasoleña acaba de estrenar un nuevo local en pleno Soho en el que degustar este tipo de pasteles: Natas D'ouro, una marca originaria de Oporto que se encuentra en plena expansión por España.

Esta empresa se especializa en pasteles de nata de diferentes sabores, y también ofrece vino de Oporto y café. "Un espacio donde cada pastel de nata une tradición e innovación para ofrecerte una experiencia única", aseguran.

El nuevo local en Málaga se ubica en la calle Tomás Heredia número 11, en el Soho. Es la sexta tienda de la empresa en el territorio nacional, tras Madrid, Vigo, Pontevedra y Palma. "Un trocito de Portugal en España", es uno de sus eslóganes.

Natas D'ouro nació en el año 2017, en colaboración con la centenaria bodega de vino Borges, una de las principales compañías de vino nacional reconocida dentro y fuera del país.

La combinación resultante de juntar las tradicionales natas con el vino de Oporto es "una combinación única que solo podrás encontrar en nuestras tiendas", detallan.

Local en el Soho.

Carta

Entre su carta se encuentran otros tipos de pasteles de nata que van más allá de los tradicionales: chocolate, limón, naranja y caipiriña. Además, ofrecen vino de Oporto y delicias D'ouro, una galleta con chocolate, relleno de caramelo salado con miel y vino.

El origen de los pasteles de nata se encuentra en el monasterio de los Jerónimos en Lisboa. Se dice que los monjes elaboraron la receta de las natas con anterioridad al siglo XVIII.

Según explican, debido a la mala situación económica por la que atravesaban después de la guerra en el año 1837, vendieron la receta a un empresario portugués.

Con el paso de los años, la receta se fue extendiendo y hoy es uno de los dulces más típicos del país.