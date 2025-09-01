El festival The Champions Burger en Mijas ya tiene ganador: 'Diamante Azul', del restaurante Nolito’s

Tras once días de 'food trucks' y muchas recetas innovadoras, el festival gastronómico The Champions Burger Smash Edition en Mijas ya tiene hamburguesa ganadora. El restaurante cordobés Nolito’s se ha proclamado vencedor con su 'Diamante Azul'.

Más de 120.000 personas han visitado esta experiencia gastronómica en la Costa del Sol para probar alguna de sus burgers, con 17 restaurantes participantes. Se trata de la novena parada del festival, tras Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona y Lleida.

'Diamante Azul', que ya se alzó con la victoria en las ocho primeras paradas del festival, también ha sido la más votada por el público de Mijas. Creada especialmente para el concurso, destaca por su pan brioche de color azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

El gran protagonista ha sido el restaurante Dak, originario de Mijas, que con su hamburguesa 'Top 1' ha conquistado al público y ha alcanzado la segunda posición del certamen.

Además, Dak se ha alzado con el reconocimiento de 'Favorito local'. Su receta, que combina carne de chuletón premium smash, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, bits de cebolla, mayonesa tostada, polvo lunar y crujiente estelar, ha logrado convertirse en una de las propuestas más destacadas.

La tercera posición ha sido para el establecimiento bilbaíno Tximist con 'TheQueen', una receta que combina pan brioche negro con oro comestible, chuletón smasheado, chédar americano, trufa de crema de queso, costilla a baja temperatura 24 horas, crujiente premium, salsa TheQueen y lluvia de oro.

Concurso

Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías que hayan obtenido el mayor número de votos a lo largo de todo el certamen. Estas serán las que compitan en la gran final de la Mejor smash burger de España.

Tras la buena acogida de este formato, The Champions Burger ha estrenado este año la Smash Edition, con la que busca consolidarse en el mundo de las hamburguesas smash y seguir marcando tendencia en el sector.

Ahora, The Champions Burger Smash Edition viajará a su décima parada, Logroño, donde permanecerá del 4 al 14 de septiembre.