Refuerzan la oferta gastronómica del hotel ME Marbella en Puerto Banús con dos nuevas marcas

El espacio para la marca Tulumita en el jardín del hotel.

El grupo Pont Hospitality se ha aliado con Meliá para lanzar sus dos primeras marcas propias de restauración en España.

Se llaman La Terraza Del Med y La Tulumita y se ubican en el hotel ME Marbella de Puerto Banús. Han abierto en julio.

La Terraza del Med, indican, tiene un "impresionante jardín donde poder disfrutar de una cocina honesta y sencilla, en la que prime la buena comida y el disfrute sin pretensiones".

La Tulumita ofrece comida mexicana y está en otra parte del jardín del complejo hotelero que ha sido recientemente inaugurado.

Francisco Arocha, CEO y Fundador de Pont Hospitality, asegura que “de la mano de ME by Meliá y del Hotel ME Marbella, reforzamos nuestro compromiso por elevar la experiencia gastronómica en los hoteles más icónicos de España, en los que la gastronomía tenga un papel protagonista y la experiencia sea única e irrepetible".

Pont Hospitality acelera su expansión en España con seis marcas, ya que también gestiona los restaurantes Barlume, una marca perteneciente a LDV Hospitality; Solana by Juvia Group; Noyane by Richard Sandoval, ubicado en el Hard Rock Hotel de Marbella, y Scarpetta, la icónica marca del grupo LDV Hospitality, que en mayo abrió sus puertas en el Madrid Edition Hotel.