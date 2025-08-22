El festival gastronómico de las hamburguesas 'smash' aterriza en Mijas: 17 restaurantes y entrada gratuita

El festival gastronómico de las hamburguesas 'smash' aterriza por primera vez en la Costa del Sol. The Champions Burger Smash Edition se estrena en Mijas, con 17 restaurantes que ofrecerán sus creaciones en formato 'food truck' en busca de la mejor receta.

El recinto ferial de Las Lagunas acoge este evento, que permanecerá activo hasta el domingo 31 de agosto y tiene entrada gratuita. A la entrada, destaca su pórtico luminoso que se inspira en las legendarias carreteras de Estados Unidos.

Las 17 propuestas gastronómicas gourmet que se ofrecen en Mijas están compitiendo para clasificarse para la final de la 'Mejor smash burger de España'.

Estas creaciones únicas, desarrolladas exclusivamente para el concurso, están elaboradas con la técnica smash, una tendencia que consiste en aplastar la carne sobre la plancha para lograr una textura jugosa en el interior y crujiente en el exterior.

Entre las propuestas más llamativas se encuentran panes brioche en tonos azulados, verdes, rosa glaseado o negro con oro; mayonesa ahumada, beicon dulce, mermelada de guanciale o yema de huevo trufada.

Al finalizar la ruta 2025 por toda España, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo del campeonato, que serán las que compitan en la final para encontrar la mejor receta.

Desde su creación hace 8 años, The Champions Burger reúne a los mejores locales de su categoría en un mismo espacio, promoviendo la apertura de nuevos establecimientos y elevando la calidad, creatividad y diversidad de las burgers gourmet.

Mejor hamburguesa

El pasado año, la mejor hamburguesa de España fue la de un restaurante de Málaga, Gottan Grill. El establecimiento ganó la final de la 5ª edición de The Champions Burger por la burger Lil Wayne.

Esta receta, inspirada en el rapero estadounidense, se hizo con el galardón en una disputada final, en la que participaron las 24 mejores burgers del país.

En esta intensa competición, que duró 10 meses y que recorrió 18 ciudades, participaron más de 100 hamburgueserías. Los eventos vinculados al campeonato han recibido casi tres millones de visitantes.