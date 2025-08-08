Dónde comer en Málaga según Roberto Yupanqui, chef de Barlume Marbella

Nuevo recorrido por la gastronomía de la provincia y los restaurantes con buena comida y bebida. En esta ocasión lo hacemos de la mano de Roberto Yupanqui, chef de Barlume, el nuevo concepto gastronómico que acaba de estrenar el hotel Me Marbella en Puerto Banús.

Yupanqui es un chef peruano reconocido por su creatividad e innovación en la cocina mediterránea contemporánea, y actualmente dirige la carta del restaurante Barlume.

Tras estrenar el concepto en Nueva York, Yupanqui ha traído a Marbella una oferta gastronómica que fusiona los sabores de la costa italiana de Amalfi, la Riviera francesa, la Costa Brava española y el norte de África, siempre con un toque cosmopolita inspirado en Manhattan.

Desayunar en Next Level

El chef de Barlume apuesta por Next Level para desayunar, en pleno centro de Málaga capital. "Nada como arrancar la mañana con un desayuno en Next Level. Este local apuesta por ingredientes frescos y presentaciones modernas, siempre acompañado de uno de sus sabrosos cafés y, si ya lo acompañas con una pieza de su selección de bollería… ¡lo bordas!", explica.

Tomar el aperitivo en Barlume

Para tomar el aperitivo, el chef barre para casa y elige Barlume. "Es una propuesta gastronómica realmente interesante, para mí el sitio perfecto para sentirte en pleno Manhattan pero disfrutando de la brisa del Mediterráneo", asegura. Destaca su "increíble terraza", con una experiencia "all-day dining donde puedes tomar un aperitivo brutal con pinsas riquísimas, ensaladas frescas y mucho más".

Comer en Inka Nikkei kitchen by Asako

Para el chef, la gastronomía fusión japonesa siempre "es de 10". Recomienda Inka Nikkei kitchen by Asako, en Málaga capital. "En este restaurante siempre descubro matices nuevos en los platos, donde juegan con texturas y sabores muy sorprendentes", asegura.

Cenar en Mesón Los Lobos

La cena ideal de Yupanqui está en el pueblo malagueño de Algarrobo, en el Mesón Los Lobos. "Lo caracterizan un ambiente cálido y una cocina de calidad, convirtiéndolo en un lugar perfecto para acabar el día. Aquí puedes saborear el equilibrio entre la tradición y toques contemporáneos, en platos pensados para dejar buen recuerdo a base de platos tradicionales", explica.

Copear en Noyane

Para terminar la noche "con un toque exótico", el chef recomienda Noyane, que ofrece una gran variedad de cócteles inspirados en sabores asiáticos. "Sorprenden por su frescura e innovación tanto en la presentación tan artística que hacen de todos ellos, como por la técnica del bartender al servir cada copa", detalla.