Dónde comer en Málaga según la periodista y organizadora de eventos Rocío Gaspar

Hay personas a las que puedes ver en muchos sitios en esta Málaga frenética que ofrece varios eventos diarios y hay personas que están prácticamente en todos: organizando o como invitada. Una de ellas es la periodista Rocío Gaspar, fundadora de la agencia Pasedeprensa Comunicación, que es nuestra invitada esta semana a la sección Dónde comer en Málaga.

Tiene su sede en la calle Císter, al lado de la Catedral. "Suelo tener multitud de reuniones en mi oficina, pero en ocasiones preferimos bajar para tomar algo mientras cerramos los detalles de cualquier noticia o evento que estemos preparando. En Málaga es muy típico cerrar un trato delante de un café o un vinito", explica.

Estas son sus recomendaciones de lugares a los que ir a desayunar, comer o cenar en Málaga.

Para desayunar

"En el centro de Málaga hay muchas ofertas para desayunar, yo me vuelvo loca, por eso un día decidí comprarme una cafetera y tenerla en la oficina para no arruinarme, pero en cualquier caso, siempre cae uno o dos días a la semana bajar a desayunar y tomarme un buen café con leche, con un bollo multicereal mixto en el Café de L´abuela, en calle Echegaray, allí siempre veo gente conocida. Otros días me quedo en el Café Berlín, en su agradable terraza junto al Museo Revello de Toro en calle Aflijidos, ahí me gusta pedir el mollete bien tostado con mantequilla y mermelada. Me encanta desayunar en un sitio donde te saludan por tu nombre!", señala Gaspar.

Para tomar un aperitivo

Gaspar destaca que "es muy típico que alguien se acerque a mi oficina, me dé una voz por el balcón y me haga abandonar mis quehaceres para tomar un Vermut. Yo no me suelo resistir y me voy al mejor sitio para ello, El Huesca, en calle Cañón. Si no conocéis este restaurante, tenéis que apuntarlo el primero de la lista de cosas por hacer en esta vida. Un tapeo en sus mesas altas de la terraza, con vistas a la Catedral y al Palo Borracho que estos días está en flor y es una verdadera maravilla. El peligro de El Huesca es que se te pasan las horas y no te das cuenta. Otra opción de tapeo es mi querido Pimpi, ahí prefiero pedirme cerveza, porque como tiran la cañita en El Pimpi, no lo tiran en ningún sitio. Me encanta el tamaño de los vasos de cerveza, pequeñito para que no se caliente, acompañado de un platito de jamón de castaña, no hay nada que lo supere".

Para comer

"Para comer prefiero mesa y mantel, así que nos vamos a el Rincón Catedral, pregunta por Emilia, que te dé una buena mesa, dentro o fuera y obligatorio pedir el plato por excelencia de Málaga, su señoría El Gazpachuelo, como el de Emilia no lo vas a encontrar. Si damos unos pasos, sin separarnos mucho de la columna vertebral de toda esta maravilla culinaria, que es calle Cister, quiero recomendaros otro sitio para comer, restaurante El Jardín. Todo un referente en Málaga desde 1887, sigue teniendo el sabor de antaño y espero que por muchos años. Pregunta por el menú diario porque está muy bien de precio", destaca la periodista.

Para cenar

Gaspar afirma que "tengo la suerte de tener justo al lado de mi oficina dos de los mejores sitios de Málaga para cenar. Primero el Araboka, donde mi querido Antonio te recibe en la puerta y te acompaña a tu mesa para disfrutar de lo lindo. De aquí no te puedes ir sin probar el super mega famoso ajoblanco. La otra opción es EME de Mariano, más pequeñito pero encantador. En este caso el plato estrella, para mi gusto, es el Cachopo, debe estar en el Top Cinco de los restaurantes de Málaga con el mejor cachopo. Eso si, mejor te lo pides a medio día, porque para cenar es mucha tela".