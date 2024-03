Llegan a Málaga los pasteles de Belém: "Los hacemos exactamente igual que en Lisboa"

Como si de uno los lugares más emblemáticos de Málaga se tratase, todo el mundo que pasa por el número seis de la arteria Especería, en pleno corazón de Málaga, se para a observar el interior. No es para menos. El olor que desprende el nuevo local De Nata, que acaba de abrir sus puertas, envuelve a cualquiera.

Los malagueños más golosos están de dulce, nunca mejor dicho. No habrá que hacer cerca de 1.000 kilómetros para probar los deliciosos pasteles originarios de Belém (Lisboa), los más famosos de Portugal. De Nata llega a Málaga para experimentar de primera mano esa explosión de sabor en la boca al morder uno de estos pasteles. Con un relleno, parecido a las natillas, recubierto por hojaldre, se suelen comprar para llevar o comer en el momento.

Aunque parece que el secreto de estos pasteles radica en el obrador a la vista del local, y en que estan recién hechos, esto no lo es todo. "Hay muchos factores. Es un pastel de receta propia, no tenemos nada que envidiarle a los portugueses, los hacemos exactamente igual que en Lisboa. Pero la clave es que los ingredientes vienen desde Portugal, y somos muy metódicos. También les ponemos mucho amor y cariño", cuenta Rocío, encargada de formar las nuevas tiendas que se van abriendo, para EL ESPAÑOL de Málaga.

Rocío, en plena elaboración de los pasteles.

Rocío confiesa que "lo que más cuesta al principio es el funcionamiento para no quedarnos sin pasteles, pero que el cliente los compre recién hechos". "Eso es lo complicado, porque las nuevas trabajadoras ya conocen la elaboracion".

No solo el olor llama la atención. También la cola. Es lo que tiene una nueva apertura. La gente cuchichea sobre la tienda que había antes en este local y la cola que hay. "Perdone, ¿qué pasa aquí, es que acaban de abrirlo?", pregunta una señora que pasaba. "Sí, es de pasteles portugueses", le responden.

De Nata ha aterrizado en Málaga tras abrir dos tiendas en Sevilla, la primera de ellas hace seis años. Sin embargo, la idea de abrir en la Costa del Sol era anterior a la de la capital hispalense. "Los propietarios son dos lisboetas. Uno de ellos tiene familia política en Marbella y otro en Sevilla, y la idea inicial siempre había sido Marbella o Málaga", narra Rocío.

La acogida, sin ninguna duda, está siendo increíble. Rocío explica que "están viniendo muchos malagueños, algo que no pasa en Sevilla". "Los sevillanos, en proporción, suelen venir menos, normalmente hay más clientes extranjeros", añade. La gente sale encantada. Carmen, una señora que acaba de comprar una caja de seis pasteles, sale del local con una sonrisa en la cara: "Me encantan, es una alegría que hayan traído los originales a Málaga".

Hay de todo. Gente que los conocía y otra que no tenía ni idea de qué iba a comerse. "No sabía que se vendía aquí hasta que me he puesto en la cola. Voy a probarlo ahora mismo, pero tiene muy buena pinta", dice Javier, que acaba de comprarse uno a modo de cata.

Horarios y precios

Algo que se estará preguntando la gente ahora mismo son los horarios y los precios de este nuevo comercio. El horario, que ahora mismo es provisional, es de 11:00 horas a 14:00 entre semana, excepto martes y miércoles, que está cerrado. Los fin de semanas abre de 11:00 a 20:30. Anunciarán el definitivo en su perfil de Instagram (@denataoficial).

El precio de los pasteles es de 1,90 euros/unidad, mientras que la caja de seis tiene un coste de 11,40. Además, tienen una gran variedad de bebidas, como limonada casera, cafés o tés para acompañar a estos deliciosos pasteles.