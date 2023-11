La ruta 'Momentos Únicos by Brugal 1888' vuelve a Málaga: estos son los locales que la acogen

Por tercer año consecutivo, ‘Brugal 1888: El Ron Gastronómico’ vuelve a ser protagonista en la hostelería nacional y, en concreto, en Málaga, con la ruta ‘Momentos Únicos by Brugal 1888’ para deleitar al público con excepcionales propuestas derivadas de la unión entre alta coctelería y alta gastronomía.

La ruta regresa a Málaga, esta vez con parada en 8 locales, donde podrán degustarse sus propias propuestas gastronómicas creadas tras una master class guiada por el bartender Colo Linari y el chef andaluz Javier Muñoz en su restaurante, cuyo plato ha dado el pistoletazo de salida a la ruta en Málaga.

Cada local elaborará un plato basado en Brugal 1888, un líquido doblemente envejecido en barricas de roble americano y Jerez Oloroso, y hará una versión del cóctel Dark&Stormy, ya un clásico elaborado con este ron.

El chef Javier Muñoz, más conocido como ‘El chef del Sherry’ y poseedor de un Sol Repsol, lleva 15 años experimentando y creando platos con vinos de Jerez en La Carboná, su restaurante en Jerez de la Frontera. Él es el encargado de capitanear esta ruta en Andalucía y, en concreto, en Málaga, la cual se presentó el pasado jueves 23 de noviembre en la Hacienda Vistahermosa, en Jerez de la Frontera. Javier Muñoz diseñó para la ocasión un plato basado en los matices de este líquido doblemente envejecido y, como novedad, también en una especial historia de amistad de tres actores y grandes amigos: Silvia Alonso, Dafne Fernández y Antonio Velázquez.

Su creación gastronómica, rodaballo en sarmiento de viña, velouté de Brugal 1888, albahaca y vegetales, podrá degustarse en su restaurante, punto de partida de la ruta, mientras esta continúe en activo. La cocina de Javier Muñoz en La Carboná invita a reencontrarse con los sabores tradicionales a través del vino de Jerez, el auténtico protagonista en cada uno de sus platos.

Nadie mejor que ‘El chef del Sherry’ para fusionar alta gastronomía con Brugal 1888, un ron doblemente envejecido en barricas que previamente han contenido Jerez.

“Es un honor haber participado en la creación de un plato para la ‘Momentos Únicos by Brugal 1888’, ya que el Jerez es mi inspiración en la cocina y las cualidades organolépticas que confiere a Brugal 1888 el haber estado en barricas de Jerez me inspiró a crear este plato. Yo suelo ser más de carnes, pero el pescado ha sido siempre el plato por excelencia en mis reuniones familiares. Cuando Silvia, Dafne y Antonio me contaron cómo habían llegado a ser, más que amigos, una familia, supe que tenía que cocinar un pescado”, explica el chef.

Además del restaurante La Carboná, en Jerez, los locales malagueños que acogerán la ruta ‘Momentos Únicos by Brugal 1888’ en esta edición son: Tercer Acto, Casa de Botes, Terraza San Juan, MariCarmen Casa Playa, Majao, Terraza Catedral, Morrissey’s y Balneario.

