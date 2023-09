Dónde comer en Málaga, según Javier Ojeda

Javier Ojeda es una institución en el panorama musical español y, lógicamente, malagueño. El cantante de Danza Invisible, un grupo que el año pasado celebró su 40 aniversario, no para. Es de los artistas que realiza más conciertos al año en el país y eso le obliga a estar mucho tiempo fuera de la provincia, pero le ha dedicado un rato a EL ESPAÑOL de Málaga para participar en esta sección y elegir sus sitios favoritos para desayunar, tomar el aperitivo, comer, cenar y tomar una copa. Estas son sus preferencias.

Para desayunar: Tejeringos (Churriana)

Churros en esta cafetería.

Javier Ojeda dice que "rarísima vez" desayuna fuera de casa, "porque uno de los pequeños placeres de mi vida es desayunar y ponerme música". Pero cuando sale de casa, sin estar de conciertos, le encanta la churrería Tejeringos de Churriana. "Es una churrería clásica de toda la vida, donde se desayuna estupendamente, con un personal que atiende muy rápido y con mucha simpatía".

Dirección: C. Torremolinos, 78. (Churriana)

Teléfono: 952436928

Web: https://www.tejeringoscoffee.es/

Para tomar el aperitivo: Casa Nieblas

Bar Casa Nieblas

"Lo tengo claro, me encanta parar por mi antiguo barrio, el de La Paz en Málaga capital, y en la calle Juan Sebastián Bach está un sitio súper clásico que se llama Casa Marina Nieblas, el sitio perfecto para tomarse una cañita o dos con unas gambitas o unas conchas finas. Les debo una nueva visita", señala Ojeda.

Dirección: C. Juan Sebastián Bach, Local 14, 29004 Málaga

Teléfono: 669220807

Para comer: Bar Dolores El Chispa (Nerja) y Vinoteca La Fuente (Torremolinos)

Dolores Chispa.

"Es muy complicado porque hay muchísimos sitios buenos", destaca el cantante malagueño, aunque subraya que "el primero que se me viene a la mente es el Bar Dolores El Chispa en Nerja". Ojeda asegura que es "un sitio que me encanta, se come principalmente pescado y marisco pero la carne es extraordinaria y las verduras son de su huerta. Es una pasada". El artista malagueño dice que siempre se lo recomienda a sus amigos cuando van por Nerja "y viene todo el mundo encantado".

Dirección: C. San Pedro, 12, 29780 Nerja

Teléfono: 952523697

Gambas rebozadas en La Fuente.

Ojeda se anima y da otro restaurante que también le encanta para almorzar. Es el Bar Vinoteca La Fuente, situado en Torremolinos. "Es uno de los mejores sitios en cuanto a relación calidad/precio de toda la costa y es tanto de pescado como de carne y comida casera", subraya.

Dirección: Pl. Federico García Lorca, 13, 29620 Torremolinos

Teléfono: 650757935

Para cenar: Taberna La Yaya (Alhaurín de la Torre) y Pizzería Simó (Torremolinos)

Productos en Taberna La Yaya.

"Soy un friki de los mariscos y un sitio que me gusta mucho es Taberna La Yaya, que está en Alhaurín de la Torre. Es un sitio muy pequeñito, pero se come súper bien y el personal es súper agradable", afirma Ojeda.

Dirección: Av. de la Vega, 5, local 2, 29130 Alhaurín de la Torre

Teléfono: 647104843

Pizzería Simó.

Otro de los sitios que le gustan al cantante de Danza Invisible para ir a cenar es la pizzería Simó en Torremolinos. "Son italianos y se comen las pizzas como se hace en Italia. Es una apuesta totalmente segura".

Dirección: C. la Nogalera, 2, Local 104, 29620 Torremolinos.

Teléfono: 609848815

Para tomar una copa: Copacabana y Recreo Club (True Club) en Torremolinos

Copacabana

Si la copa es antes de la cena, Ojeda recomienda cualquier sitio del paseo marítimo de Torremolinos, haciendo especial mención al Copacabana. Si es después de cenar, al cantante malagueño le gusta especialmente el Recreo Club, "que está causando furor entre la juventud en Torremolinos". "Es una antigua discoteca que la toman una vez a la semana un par de Djs, uno de los cuales es mi sobrino, y están teniendo un éxito descomunal", subraya. Lo del Recreo Club lo hacen en el True Club, que está curiosamente en la calle Danza Invisible.

Dirección Copacabana: P.º de Marítimo Torremolinos, 9K, 29620 Torremolinos

Teléfono: 630609973

Dirección True Club: C. Danza Invisible, 5, Planta 1 Local 3, 29620 Torremolinos.

Teléfono: 655963170

Sigue los temas que te interesan