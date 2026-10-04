Venden una finca de 6.640 m² con chalet y piscina privada de 52m2: "Ubicada en un entorno natural privilegiado"

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LO ESENCIAL Las claves Una finca de 6.640 m² en El Rodeo, Coín, se vende por 590.000 euros; cuenta con olivos, terreno llano y está a 13 minutos del centro. La vivienda, construida en 2004, tiene 256 m² en dos plantas, tres dormitorios, dos baños, salón con chimenea, cocina equipada y terraza con vistas a la montaña. El exterior incluye una piscina privada de 52 m², terrazas, zona de barbacoa, carport para dos coches y un trastero de 13 m² con posibles usos adicionales. La finca dispone de 16 paneles solares con cuatro baterías, depósitos de agua de 10.000 y 12.000 litros, además de aire acondicionado centralizado y doble acristalamiento.

La combinación de naturaleza, privacidad y autonomía energética es cada vez más buscada por quienes quieren dejar atrás la ciudad.

Esa es la apuesta de una finca que se anuncia en Idealista en el término municipal de Coín, en el Valle del Guadalhorce, con piscina privada, paneles solares y una parcela plantada de olivos.

La propiedad se asienta en una parcela de 6.640 metros cuadrados, prácticamente llana y de fácil mantenimiento.

Según Sunshine Immo, la inmobiliaria que la comercializa, la finca tiene olivos, un cultivo que necesita muy poca agua y mantiene bajo el consumo para cuidar el terreno.

La vivienda, construida en 2004, tiene 256 metros cuadrados repartidos en dos plantas y un estilo "boho" que mezcla la arquitectura tradicional de las fincas andaluzas con comodidades modernas.

A la entrada hay un patio interior abierto, que la agencia señala como el corazón de la casa.

La planta de acceso reúne una zona de estar de concepto abierto, con cocina equipada y un salón con chimenea.

Los grandes ventanales dejan entrar la luz y dan a las montañas, y una amplia terraza sirve de mirador.

Una escalera de caracol baja a la planta inferior, donde están los tres dormitorios.

El principal tiene baño en suite, un segundo baño completo atiende al resto, y todas las habitaciones salen directamente a la terraza.

En el exterior destaca la piscina privada de 52 metros cuadrados, rodeada de terrazas y con una zona de barbacoa.

La propiedad suma un trastero independiente de 13 metros cuadrados que la agencia plantea como posible apartamento de invitados, despacho o sala polivalente.

Hay además un carport para dos vehículos y varias plazas de aparcamiento.

La finca dispone de 16 paneles solares con cuatro baterías de almacenamiento y de dos depósitos de agua, de 10.000 y 12.000 litros, con posibilidad de conectarse a la red pública.

Tiene aire acondicionado centralizado de frío y calor, doble acristalamiento y mosquiteras. Su certificado energético refleja un consumo de 80,1 kWh por metro cuadrado al año.

La propiedad se vende por 590.000 euros. El mobiliario puede adquirirse aparte mediante una negociación independiente.

Según la inmobiliaria, está a 13 minutos del centro de Coín, en la zona de El Rodeo, un equilibrio entre aislamiento y cercanía a los servicios.