El pueblo medieval con 500 habitantes ideal para recorrer a pie: un bonito casco urbano declarado Conjunto Histórico

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LO ESENCIAL Las claves Hornos de Segura, en la Sierra de Segura (Jaén), tiene unos 500 habitantes y un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico. El municipio se alza sobre un promontorio rocoso y conserva un trazado medieval que puede recorrerse a pie. Su castillo, declarado Bien de Interés Cultural en 1985, fue construido entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV sobre una fortaleza musulmana anterior. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la cercanía del embalse del Tranco completan los atractivos patrimoniales y naturales de la visita.

En plena Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, se encuentra Hornos de Segura, un pequeño municipio de apenas 500 habitantes que conserva el encanto de los pueblos de montaña andaluces.

Su pasado medieval convierte el paseo por su casco urbano en uno de los grandes atractivos de esta localidad.

Hornos se asienta sobre un promontorio rocoso desde el que se domina buena parte del paisaje de la sierra.

El casco antiguo de Hornos de Segura fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, una distinción que reconoce precisamente el valor de un entramado urbano en el que se mezclan elementos defensivos, arquitectura tradicional y edificios de interés histórico.

Uno de los lugares que marca la silueta del municipio es el castillo de Hornos, una antigua fortaleza de origen medieval situada en la parte más elevada de la localidad.

La fortaleza consta de un conjunto defensivo con recinto exterior trapezoidal que incorpora una magnífica torre del homenaje y comprendía, en los lienzos de muralla, tres esbeltos torreones de planta cuadrada de los que se conservan restos, así como el muro exterior de una sala que cerraba el patio de armas.

El conjunto cristiano, levantado sobre otro musulmán anterior, del que se conserva el aljibe, se viene datando entre la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV.

La torre del homenaje, su elemento más singular, tiene planta cuadrada de casi siete metros de lado, está construida en mampostería menuda y presenta un hueco de entrada colocado sobre un podio macizo a media altura, según detallan desde el Ayuntamiento.

Este castillo fue declarado en 1985 Bien de Interés Cultural.

Otro de los edificios destacados es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, levantada entre los siglos XVI y XVII.

Es un pueblo que se puede recorrer a pie con calma y que permite combinar la visita patrimonial con el entorno natural de la Sierra de Segura.

A pocos kilómetros se encuentra además el embalse del Tranco, uno de los espacios naturales más conocidos de esta zona del parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Con alrededor de medio millar de vecinos, Hornos de Segura mantiene la tranquilidad de un pueblo de montaña y ofrece una visita que no requiere grandes desplazamientos.

Basta con dejar el coche y comenzar a subir por sus calles para encontrarse con un municipio que todavía conserva buena parte de la huella de su pasado medieval.