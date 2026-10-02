Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos medievales y festivales

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LO ESENCIAL Las claves Málaga celebra del 2 al 4 de octubre la San Diego Comic-Con, con actividades de cómic, cine, series, videojuegos y encuentros con artistas. La agenda de la capital incluye ‘Misery’ en el Teatro del Soho, mercados en Muelle Uno y exposiciones en Fundación Unicaja, OXO, el Museo del Automóvil y el Carmen Thyssen. Teba acoge la XXIV Feria del Queso Artesano, mientras Álora celebra el Día de las Sopas Perotas con degustaciones, talleres, catas y música en directo. La provincia suma la Zambra Morisca de Archidona, las Noches de la Bella Jarifa de Cártama, la Fiesta del Monfí de Cútar y el festival cubano de La Cala de Mijas.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga cargado de planes, como la segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga, o fiestas gastronómicas en los pueblos sin olvidar los mercadillos y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 2, 3 y 4 de octubre.

-San Diego Comic-Con Málaga. Málaga acoge este evento dedicado a la cultura popular, el cómic, el cine, las series y los videojuegos, con actividades para los aficionados al entretenimiento, encuentros con artistas y creadores, exposiciones y experiencias relacionadas con el universo de los superhéroes y la ciencia ficción.

-‘Misery’ en el Teatro del Soho. El Teatro del Soho CaixaBank acoge del 2 al 4 de octubre la adaptación teatral de la novela de Stephen King, protagonizada por Carmen Conesa, Marcial Álvarez y Alberto Vázquez. La obra, dirigida por José Saiz, cuenta la historia de un escritor que, tras sufrir un accidente, queda al cuidado de una enfermera cuya admiración por sus novelas se convierte en una relación marcada por el control. Las funciones serán a las 19:00 horas.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Los Ribalta y el barroco naturalista. Siguiendo la línea temática de exposiciones como Fieramente humanos (2023) y Zurbarán. Santas (Sala Noble, 2025), esta exposición continuará explorando la representación de la imagen religiosa en el barroco español.

Planes en la provincia

-Feria del Queso Artesano de Teba. Teba celebra del 1 al 4 de octubre la XXIV edición de su Feria del Queso Artesano, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial. La cita reunirá a más de medio centenar de queserías de todo el país y espera recibir a unos 25.000 visitantes, que podrán adquirir y degustar quesos artesanos de distintas regiones, incluidos productos con denominación de origen.

-Marbella 4 Days Walking. Marbella celebra del 1 al 4 de octubre la XV edición de esta iniciativa deportiva que reunirá a unas 4.000 personas procedentes de cerca de una veintena de países. La cita, ya consolidada en el calendario de la ciudad, invita a disfrutar de varias jornadas de caminatas por Marbella y sus alrededores.

-‘La Pequeña Cuba’ en La Cala de Mijas. La Cala de Mijas acoge del 1 al 4 de octubre la primera edición de este festival dedicado a la gastronomía, la cultura y la música cubanas. El aparcamiento junto al Bulevar reunirá una decena de puestos con comida y artesanía del país americano, además de propuestas para acercar al público sus tradiciones y ambiente.

-Zambra Morisca de Archidona. Archidona recupera los días 2, 3 y 4 de octubre su tradicional Zambra Morisca, con una programación que llenará de actividad la Plaza Ochavada y la calle Nueva durante todo el fin de semana. La cita recrea el ambiente y las tradiciones de la época morisca con propuestas culturales y de ocio para todos los públicos.

-Noches de la Bella Jarifa en Cártama. Cártama celebra del 2 al 4 de octubre la XVI edición de las Noches de la Bella Jarifa, un evento que recupera el pasado andalusí del municipio y combina historia, entretenimiento y tradición. La cita se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la localidad.

-Día de las Sopas Perotas de Álora. Álora celebra el sábado 3 de octubre la XXII edición de esta tradicional fiesta gastronómica, dedicada a uno de los platos más representativos del municipio. La jornada contará con degustaciones de las tradicionales Sopas Perotas, mercado gastronómico y artesano, talleres, catas, visitas guiadas, actuaciones de verdiales, baile y música en directo en distintos puntos del municipio.

-Fiesta del Monfí de Cútar. Cútar celebra del 2 al 4 de octubre la XXII edición de esta fiesta, declarada de Singularidad Turística Provincial, que transforma durante tres días las calles del municipio en un zoco andalusí. El programa incluye artesanía, gastronomía, música en directo, talleres, pasacalles, rutas teatralizadas, conferencias y exhibiciones de cetrería, entre otras actividades.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.