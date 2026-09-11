Guía de planes para el fin de semana en Málaga: festivales, mercadillos y ferias gastronómicas

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Las claves Generado con IA Málaga ofrece un variado programa de actividades para el fin de semana, incluyendo festivales, mercados, exposiciones y espectáculos. Destacan el Festival Flamenco de Olías, el Dog Fest para familias con mascotas, y la exposición 'Y sonó la música' en la Fundación Unicaja. La provincia celebra fiestas gastronómicas como la Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria y la Fiesta de Viñeros de Moclinejo. Otras opciones incluyen mercadillos en Muelle Uno, rastros en Torremolinos y Fuengirola, y eventos culturales en museos y teatros de la ciudad.

Comienza el fin de semana en Málaga con planes para todas las edades, incluyendo fiestas gastronómicas con degustaciones gratuitas, mercadillos, teatro y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 11, 12 y 13 de septiembre.

-Festival Flamenco de Olías. Olías celebra el sábado 12 de septiembre la XXXIV edición de su Festival Flamenco, una cita gratuita que tendrá lugar a las 22:00 horas en la Carpa Municipal. El evento forma parte del programa de actividades de ‘Verano del Este’.

-Dog Fest en Málaga. Málaga acoge los días 12 y 13 de septiembre la primera edición de Dog Fest, un fin de semana dedicado a los perros y sus familias. McArthurGlen Designer Outlet Málaga y Plaza Mayor serán escenario de dos jornadas con actividades, talleres y experiencias para disfrutar junto a los animales de compañía.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-‘Y sonó la música’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga acoge esta gran exposición que recorre la relación entre música y arte a través de pinturas, esculturas y fotografías. ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ reúne obras que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX y muestran cómo la música ha sido representada en distintas épocas. Se puede visitar hasta el 2 de noviembre en el centro cultural de la Fundación Unicaja, en la plaza del Obispo.

-‘El retablo de Maese Pedro’ en la Fundación Unicaja. El Centro Fundación Unicaja Málaga inaugura el viernes 11 de septiembre, a las 19:30 horas, su programación musical vinculada a la exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’ con una representación de la obra de Manuel de Falla. La Orquesta Solitas y la Compañía de Títeres de Miguel Pino ofrecerán este espectáculo con entrada gratuita hasta completar aforo, dentro de las conmemoraciones por el 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del compositor.

-Carmen Linares en el Teatro del Soho. Carmen Linares abre el 12 de septiembre la nueva temporada del Teatro del Soho CaixaBank con ‘Antología: 30 aniversario’, un homenaje a su histórico disco Antología de la mujer. La cantaora ofrecerá a las 20:00 horas un recital de flamenco con cantiñas de Cádiz, soleares de Triana, cantes de Granada y, especialmente, tangos de Málaga, acompañada por músicos, palmas y baile.

-Museo del Automóvil y la Moda. Se puede visitar la exposición temporal Maison Mesa: Emotional Fashion, una retrospectiva dedicada a una década de creación de la firma, en la que la moda se convierte en un lenguaje para expresar historias, identidades y emociones.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Los Ribalta y el barroco naturalista. Siguiendo la línea temática de exposiciones como Fieramente humanos (2023) y Zurbarán. Santas (Sala Noble, 2025), esta exposición continuará explorando la representación de la imagen religiosa en el barroco español.

Planes en la provincia

-Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria celebra del 8 al 13 de septiembre esta tradicional fiesta gastronómica, con degustaciones, actividades culinarias y la Feria Sabor a Málaga. Además, distintos establecimientos de restauración del municipio ofrecerán sus propias propuestas gastronómicas en torno al boquerón victoriano.

-Festival Villa de Guaro. Guaro celebra los días 11 y 12 de septiembre una nueva edición de su emblemático Festival de la Luna Mora, que transforma el casco histórico del municipio con más de 20.000 velas. La cita reúne música andalusí, sefardí y andaluza, un zoco medieval de artesanía, gastronomía, danza y actividades culturales en un ambiente inspirado en la convivencia de las culturas cristiana, musulmana y sefardí.

-Fiesta de Viñeros de Moclinejo. Moclinejo celebra este domingo 13 de septiembre una de sus citas gastronómicas más tradicionales, con una jornada dedicada a la cultura del vino y a las raíces de este municipio de la Axarquía. Las calles del pueblo se llenarán de música, tradición y sabor para disfrutar de una fiesta que cada año reúne a vecinos y visitantes.

-Feria de la Aceituna de Alozaina. Alozaina celebra esta tradicional fiesta dedicada a uno de los productos más representativos de la localidad, con actividades en torno a la aceituna y la cultura del olivar. La celebración tiene lugar del 12 al 15 de septiembre.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Fiestas de El Sexmo en Cártama. La barriada de El Sexmo celebra del 10 al 13 de septiembre sus fiestas en honor de la Virgen María, con una amplia programación de actividades para todas las edades. Los festejos están organizados por el área de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cártama con la colaboración de la Asociación Juvenil El Sexmo.