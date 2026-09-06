En vigor: el Ingreso Mínimo Vital contempla un plus de hasta 115 euros por cada hijo de la familia

Las claves

Las claves Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sube un 11,4% en 2026, adaptándose al aumento del coste de vida. Una persona sola puede recibir hasta 733,9 euros al mes; la cuantía se incrementa según la composición familiar. Las familias con menores pueden sumar hasta 115 euros mensuales por cada hijo menor de tres años gracias al complemento infantil. El IMV y el complemento de ayuda para la infancia benefician ya a cerca de 800.000 hogares en España, alcanzando a unos 2,4 millones de personas.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha incrementado un 11,4% en 2026, en línea con la subida aplicada este año a las pensiones no contributivas. La actualización pretende adaptar las cuantías de esta prestación al aumento del coste de vida y mantener su capacidad de protección para las familias con menos recursos.

Con las nuevas cantidades, una persona que viva sola y cumpla los requisitos establecidos puede recibir hasta 733,9 euros al mes. La cuantía aumenta en función de la composición del hogar y puede alcanzar los 1.776,08 euros mensuales en el caso de una familia monoparental con cuatro o más menores a cargo.

El importe que finalmente recibe cada beneficiario no es una cantidad fija para todos los hogares. El sistema establece una renta garantizada en función del tipo de unidad de convivencia y abona la diferencia entre esa cantidad y los ingresos que tenga la familia, siempre que el resultado sea de al menos 10 euros al mes.

Para determinar si un hogar puede acceder al IMV, la Administración analiza su situación económica. Se tienen en cuenta los ingresos, el patrimonio neto y determinados activos de todos los integrantes de la unidad de convivencia, de manera que la prestación está destinada a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

Entre las condiciones generales para solicitar la ayuda figura la obligación de residir legalmente en España durante, al menos, el año anterior a la presentación de la solicitud. La normativa contempla algunas excepciones, entre ellas determinados casos de menores incorporados recientemente a la unidad familiar y personas que hayan sido víctimas de trata o de violencia de género.

También es necesario que la unidad de convivencia lleve constituida al menos seis meses, aunque la normativa contempla excepciones en determinadas circunstancias.

A la cuantía del IMV se puede añadir además el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), destinado a los hogares con menores. Este complemento mantiene en 2026 las cantidades establecidas según la edad de los hijos.

Así, las familias pueden recibir 115 euros mensuales por cada menor de tres años, 80,50 euros al mes por los niños de entre tres y seis años y 57,50 euros mensuales por cada menor de entre seis y 18 años.

Una de las particularidades de este complemento es que no está reservado exclusivamente a los perceptores del IMV. También pueden acceder a él determinadas familias con ingresos reducidos que no cobran la prestación principal, siempre que se encuentren dentro de los límites de renta y patrimonio fijados.

El alcance de estas ayudas ha aumentado en los últimos años. Según los últimos datos oficiales, el IMV y el complemento de ayuda para la infancia llegan ya a cerca de 800.000 hogares en España, donde residen aproximadamente 2,4 millones de personas.

Para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, los interesados pueden realizar el trámite a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, dentro del apartado específico de esta prestación, además de utilizar los canales habilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En cuanto al complemento infantil, existen dos vías de acceso: puede solicitarse junto con el IMV o tramitarse de manera independiente cuando se trate de hogares con rentas bajas que cumplan las condiciones previstas para recibirlo.