Este es el proyecto de Fundación Unicaja y Fundación Harena para ayudar a 10.000 personas en Etiopía

Varias de las personas en Etiopía donde se desarrolla este proyecto.

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto de Fundación Unicaja y Fundación Harena beneficiará a cerca de 10.000 personas en Etiopía, garantizando suministro de agua y nutrición. La intervención en Muketuri incluye pozos subterráneos de 80 metros de profundidad alimentados por energía fotovoltaica y depósitos de gran capacidad. Se han creado minifundios familiares con riego tecnificado y talleres educativos sobre nutrición, desinfección y cultivo sostenible. El proyecto ha reducido patologías digestivas y ha incrementado la escolarización femenina gracias a la mejora en condiciones de vida.

Cerca de 10.000 ciudadanos de Etiopía se beneficiarán de una intervención humanitaria orientada a garantizar el suministro hídrico y la nutrición. Los colectivos impulsores de este despliegue son la Fundación Unicaja y la Fundación Harena.

El despliegue operativo, ejecutado en el municipio de Muketuri por la entidad aliada MCSPA, consta de tres pilares de actuación. Inicialmente, se excavaron dos captaciones subterráneas a 80 metros de profundidad alimentadas de forma fotovoltaica.

Estas infraestructuras incluyen depósitos de gran capacidad, redes de distribución humana y zonas de abrevadero. Paralelamente, se habilitó un terreno agrícola vecinal dividido en minifundios familiares con sistemas tecnificados de riego.

Cada unidad familiar cosechará anualmente varias decenas de kilos de hortalizas, pudiendo comercializar los excedentes generados. El plan contempla talleres educativos sobre desinfección, hábitos nutricionales en la infancia y técnicas de cultivo sostenible.

Los efectos directos reflejan un descenso en patologías digestivas y un incremento de la escolarización femenina. La dotación procede de un fondo global de dos millones de euros destinado a la inclusión social.