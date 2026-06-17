El pequeño pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico: con castillo del siglo XIII y 500 habitantes

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Las claves Generado con IA Hornos de Segura, con poco más de 500 habitantes, ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico por su legado medieval y su castillo del siglo XIII. El castillo de Hornos, construido por la Orden de Santiago, destaca en el paisaje y alberga el Cosmolarium, un centro de divulgación astronómica. El casco histórico conserva callejuelas, pasadizos y restos de las antiguas murallas, junto con la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de estilo renacentista. El municipio ofrece miradores con vistas al embalse del Tranco y acceso a rutas senderistas y actividades en plena naturaleza dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, es una de las zonas más bonitas de Andalucía, con pueblos escondidos entre montañas, bosques y algunas de las mejores panorámicas de la provincia de Jaén.

Entre ellos se encuentra Hornos de Segura, un municipio de poco más de 500 habitantes que ha conseguido conservar buena parte de su legado histórico.

Este pueblo destaca por su castillo medieval, su casco histórico y su privilegiada ubicación sobre una gran peña rocosa desde la que se domina el embalse del Tranco.

Su declaración como Conjunto Histórico-Artístico reconoce precisamente el valor patrimonial de un núcleo urbano que ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos.

La silueta del castillo domina el paisaje desde cualquier punto del municipio. La fortaleza fue levantada entre los siglos XIII y XIV por la Orden de Santiago sobre una construcción anterior de origen musulmán.

Durante siglos desempeñó un papel fundamental en la defensa de este territorio, que formaba parte de la frontera entre los reinos cristianos y el Reino nazarí de Granada.

Gracias a su posición estratégica, desde sus murallas se controlaba una amplia extensión de terreno y las principales vías de paso de la comarca. Este castillo es el gran símbolo de Hornos y uno de los monumentos más visitados de la Sierra de Segura.

En su interior alberga el Cosmolarium, un centro de divulgación científica dedicado a la astronomía. Se trata de una propuesta poco habitual en una localidad de estas dimensiones y que permite complementar la visita histórica con exposiciones relacionadas con el universo, la exploración espacial y la observación del cielo.

Si recorremos el casco urbano, se aprecia como se adapta a la complicada orografía de la montaña sobre la que fue construido y conserva numerosos elementos heredados de la Edad Media.

Las callejuelas estrechas, los pasadizos, las escalinatas y los pequeños rincones que aparecen entre las fachadas encaladas forman parte del encanto de esta localidad.

Durante el paseo todavía pueden encontrarse restos de las antiguas murallas que protegían la villa y algunos accesos históricos como la Puerta de la Villa, uno de los vestigios más visibles del antiguo recinto defensivo.

Entre los edificios más destacados del municipio figura la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El templo comenzó a construirse en el siglo XVI y presenta elementos renacentistas que contrastan con el carácter medieval del entorno urbano.

Su ubicación, en uno de los puntos más elevados del pueblo, la convierte además en una referencia visual dentro del conjunto histórico. En su interior conserva varias piezas de interés artístico y religioso vinculadas a la historia local.

Desde distintos miradores repartidos por el casco urbano pueden contemplarse las aguas del embalse del Tranco, considerado uno de los más importantes de la comunidad autónoma.

La ubicación de Hornos permite descubrir algunos de los espacios naturales más atractivos de la provincia de Jaén. A pocos kilómetros se encuentran numerosas rutas senderistas que atraviesan bosques mediterráneos, áreas de montaña y parajes vinculados al nacimiento de ríos y arroyos.

También es posible acercarse al propio embalse del Tranco, donde se realizan actividades náuticas durante buena parte del año. Desde distintos puntos del entorno se pueden observar aves rapaces y otras especies características del parque natural.

Además, quienes dispongan de más tiempo pueden completar la visita con otros municipios cercanos de la Sierra de Segura, como Segura de la Sierra, Orcera o Siles, localidades que conservan importantes monumentos históricos y una estrecha relación con el patrimonio natural de la comarca.