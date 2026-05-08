Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y festivales

Las claves

Las claves Generado con IA La provincia de Málaga ofrece este fin de semana numerosos eventos culturales y de ocio, como la Feria del Libro, exposiciones y teatro infantil gratuito. Destacan fiestas gastronómicas como la Feria Sabor a Málaga en Nerja y la Fiesta de la Naranja en Coín, con degustaciones y actividades tradicionales. Se celebran citas deportivas y artísticas, como la Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey y la V Jornada de Arte Multidisciplinar Nikelao en Alhaurín de la Torre. Mercadillos y rastros en distintos municipios, junto a exposiciones especiales en museos como el Pompidou y el Museo Ruso, completan la oferta del fin de semana.

Llega un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos, como fiestas gastronómicas, mercadillos, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 8, 9 y 10 de mayo.

-Feria del Libro de Málaga. Hasta el 10 de mayo el Paseo del Parque acoge la 55ª edición de esta cita literaria, con casetas de librerías y editoriales, presentaciones de libros, firmas de autores y actividades culturales para todos los públicos. La programación incluye también encuentros con escritores nacionales e internacionales y actividades infantiles como cuentacuentos y espacios pedagógicos.

-Programación infantil de teatro gratuito en Málaga. Esta primavera los espectáculos infantiles salen a la calle con funciones gratuitas en distintos distritos de la ciudad a las 19:30 horas. El viernes 8 de mayo en el Parque Virgen de las Cañas (Puerto de la Torre) se representará “Peneque. El sueño de los títeres”. El sábado 9 de mayo en el Parque del Cine (Teatinos-Universidad) tendrá lugar de nuevo “Peneque. El sueño de los títeres”. El domingo 10 de mayo en el Bulevar José Iturbi (Bailén Miraflores) se podrá disfrutar del espectáculo “Museum”.

-Romería de San Isidro Labrador en Campanillas. El domingo 10 de mayo el distrito celebra esta tradicional romería en la explanada de la calle José Calderón, junto al edificio de la Junta Municipal de Distrito, en una jornada de convivencia y actividades en honor al patrón.

-Fiestas de Churriana en honor a San Isidro Labrador. Durante el mes de mayo el distrito celebra estas fiestas con un programa que incluye actuaciones musicales, animaciones infantiles, torneos deportivos y otras actividades de ocio para todos los públicos.

-XXVII Semana Cultural de Cruz del Humilladero en Málaga. Del 3 al 10 de mayo el distrito celebra esta edición con un amplio programa de actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a todos los públicos.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

Actividades en la provincia

-Feria Sabor a Málaga en Nerja. La feria permanecerá abierta el viernes 8 y el sábado 9 de mayo en horario de 11:00 a 22:00 horas, mientras que el domingo 10 de mayo abrirá de 11:00 a 21:00 horas, en el balcón de Europa.

-Fiesta de la Naranja en Coín. El sábado 9 de mayo la Plaza de la Alameda acoge esta celebración que combina actividades gastronómicas, visitas culturales y una pasarela de moda flamenca. Durante la jornada se podrán degustar zumo de naranja elaborado con más de 3.000 kilos de este cítrico, además del tradicional plato local conocido como sopa ‘hervía’, en una cita que pone en valor la gastronomía y las tradiciones del municipio.

-Marcha Cicloturista Coín-Caminito del Rey 2026. El domingo 10 de mayo se celebra esta prueba deportiva impulsada por la Diputación de Málaga, con la participación de alrededor de 1.000 ciclistas de todo el país. El recorrido será circular, de 120 kilómetros, con salida y meta en Coín, atravesando el Valle del Guadalhorce, el entorno del Caminito del Rey y la Sierra de las Nieves.

-Nikelao, V Jornada de Arte Multidisciplinar en Alhaurín de la Torre. El 9 de mayo, a partir de las 18:00 horas, la plaza Paco Lara acoge este evento organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento, con el objetivo de impulsar el talento emergente y servir de escaparate a jóvenes artistas de toda la provincia de Málaga a través de propuestas creativas y multidisciplinares.

-La Térmica Village en Archidona. El 9 de mayo el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica llevará este proyecto itinerante al municipio, transformando el espacio público en un punto de encuentro para la música, la creatividad y la participación ciudadana.

-101 Kilómetros de La Legión en Ronda. Del 8 al 10 de mayo se celebra una nueva edición de esta prueba de resistencia, con 9.000 participantes y salida y llegada en Ronda. El recorrido atraviesa también los municipios de Arriate, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Montejaque y Benaoján, completándose en 24 horas dentro de este emblemático desafío deportivo.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Día de la Cruz en Alpandeire. El sábado 9 de mayo el municipio celebra por tercer año consecutivo esta tradición recuperada en 2024, una antigua festividad en conmemoración de las Cruces de Mayo que no se organizaba de forma regular desde hace dos décadas y que vuelve a reunir a vecinos y visitantes en torno a esta celebración.