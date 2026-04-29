El pueblo marinero en el que comer genial y que puedes recorrer a pie: con pequeñas calas de agua turquesa

Las claves

Las claves Generado con IA Agua Amarga es un encantador pueblo marinero de Almería, ideal para recorrer a pie y disfrutar de pequeñas calas de aguas turquesas. La zona destaca por su gastronomía basada en pescado, marisco y productos frescos de la huerta, con restaurantes recomendados por la Guía Michelin. Entre sus atractivos están la Mesa Roldán, antiguas torres defensivas, rutas de senderismo y talleres artesanales de cerámica y tejidos. El Asador La Chumbera y Villa Agua Amarga son dos de los restaurantes más destacados, combinando tradición, creatividad y productos locales.

Cada provincia andaluza guarda pequeños tesoros que merecen ser explorados, y Almería no es la excepción. Uno de sus mayores encantos es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un rincón espectacular con calas escondidas, acantilados imponentes y aguas tan limpias que parecen de otro mundo. Todo esto, acompañado de una cocina donde el pescado y el marisco se llevan todo el protagonismo.

Dentro de este paraíso, Agua Amarga se presenta como un pueblo encantador, tranquilo y con un aire auténtico que lo ha hecho merecedor de un lugar en la Guía Michelin. Es el sitio ideal para desconectar y dejarse llevar por la belleza del entorno.

En esta zona se encuentran pequeñas calas como la de Enmedio o la del Plomo, ideales para quienes prefieren disfrutar del mar en silencio y rodeados de naturaleza casi intacta.

Según Turismo Níjar, se trata de una "encantadora y tranquila aldea marinera". Sus habitantes, menos de 300, "siempre han vivido del Mediterráneo", añaden.

Cerca de la localidad se levanta la Mesa Roldán, una antigua elevación volcánica coronada por un faro y una torre defensiva del siglo XVIII. Desde su cima se obtienen vistas impresionantes de toda la costa del Cabo de Gata y del paisaje semidesértico que lo rodea.

La zona también cuenta con la Vía Verde que conecta Lucainena de las Torres con Agua Amarga, un antiguo trazado ferroviario que hoy se ha convertido en ruta para senderistas y ciclistas.

En la zona también se ubica el municipio de Níjar, que es conocido por sus casas blancas con planta de cubo, adornadas por coloridas macetas.

La localidad ofrece vistas a todo el casco urbano desde La Atalaya (torre vigía). La torre, que data de entre los siglos XIV y XVI, se erige sobre los restos de una fortificación musulmana anterior.

En este pueblo artesano la cerámica y las 'jarapas' tienen mucho protagonismo, reviviendo el pasado árabe de la zona. Hay varios talleres artesanales donde puedes ver cómo se elaboran estos productos.

La gastronomía local se basa en productos frescos del mar y de la huerta. En los restaurantes de Agua Amarga se pueden degustar platos tradicionales como el pescado a la parrilla, el pulpo, las migas, y diversos guisos y arroces con influencias árabes y mediterráneas.

Asador La Chumbera es el restaurante elegido por los críticos, un lugar especial en la escena culinaria combinando tradición y creatividad. Lo mejor de esta casa es su emplazamiento, ya que se encuentra saliendo de Agua Amarga por la carretera de Carboneras, aislado, en una construcción encalada con indudable tipismo, según la Guía Michelin.

Este restaurante se halla cerca del antiguo Cargadero de Mineral de Agua Amarga, en funcionamiento hasta 1942. El restaurante ofrece dos salas de ambiente rústico-actual, ambas dominadas por los tonos blancos, así como una agradable terraza adornada con cactus y chumberas.

El restaurante se especializa en carnes a la brasa. En todas sus creaciones utilizan productos de proximidad, pescados de la zona o verduras de la tierra. Completan la experiencia sus postres caseros y la selección de vinos del chef.

Su cocina es tradicional, con guiños locales e influencias tanto árabes como orientales. Los críticos de Michelin recomiendan probar los pescados del día o su "sabroso" entrecot.

La Guía Michelin también destaca el restaurante Villa Agua Amarga, con varios comedores de estilo mediterráneo y una tranquila terraza, distribuyendo esta las mesas alrededor de una pequeña piscina. "La carta, de gusto actual, denota cierto protagonismo para los platos a la brasa", añaden.