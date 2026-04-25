El pequeño pueblo medieval de Almería que conserva una mezquita con más de 800 años: una joya del pasado andalusí

Las claves

Las claves Generado con IA Fiñana es un pueblo medieval de Almería que conserva una mezquita almohade de finales del siglo XII, considerada una de las mejor preservadas de la arquitectura islámica en la península. La antigua mezquita, convertida en ermita tras la conquista cristiana en 1502, mantiene elementos como la sala de oración con arcos de herradura, mihrab orientado a La Meca y yeserías islámicas. Fiñana destaca por su trazado urbano medieval, con calles estrechas e irregulares, y por su entorno natural ideal para rutas de senderismo y para disfrutar de la gastronomía local. La Iglesia de la Anunciación, construida en torno a 1570 sobre la antigua mezquita mayor, muestra la mezcla de estilos renacentista y mudéjar, reflejando el cruce de culturas del pueblo.

Hay lugares que no necesitan un castillo imponente ni grandes monumentos para impresionar. Basta con caminar despacio y mirar hacia alrededor para descubrir que su historia sigue intacta. Eso es lo que le ocurre a Fiñana, un pueblo discreto a los pies de Sierra Nevada que guarda uno de los secretos mejor conservados del pasado andalusí.

Fiñana no es un sitio cualquiera. Su ubicación, controlando el paso natural entre Guadix y Almería, lo convirtió en un lugar estratégico desde la época musulmana.

En lo alto del pueblo se levantaba su alcazaba, una fortaleza clave en la defensa del territorio. Hoy apenas quedan restos (algunos torreones y trozos de murallas) pero el trazado urbano sigue delatando su origen: calles estrechas, irregulares y en pendiente que responden a un diseño claramente medieval.

Pero si hay algo que distingue a Fiñana de otros pueblos de Almería es un edificio casi invisible a primera vista. Bajo la apariencia de una ermita sencilla se esconde una auténtica reliquia: una mezquita almohade construida a finales del siglo XII y comienzos del XIII. No es un detalle sin importancia. Se trata de uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura islámica de ese periodo de la península.

El edificio mantiene elementos clave de una mezquita original: la sala de oración dividida en tres partes mediante arcos de herradura, el mihrab orientado hacia La Meca y restos de yeserías decorativas islámicas. Todo ello ha sobrevivido durante más de 800 años. La historia dio un vuelco a finales del siglo XV. Tras la conquista cristiana, la mezquita fue consagrada como culto cristiano alrededor de 1502, pasando a convertirse en ermita.

Muy cerca, el cambio de época se hace aún más evidente con la Iglesia de la Anunciación de Fiñana, levantada en torno a 1570 sobre el solar de la antigua mezquita mayor del pueblo. El templo combina un exterior renacentista con un interior mudéjar, reflejando la mezcla de culturas tras la conquista.

Más allá de su valor histórico, Fiñana ofrece planes tranquilos ligados a su entorno natural. Desde el propio pueblo parten rutas de senderismo, ideales para recorrer a pie o en bicicleta y disfrutar de paisajes de montaña poco masificados.

También es un buen lugar para descubrir la gastronomía local, con platos tradicionales de la zona como la zaramandoña, y para pasear sin prisa por sus calles, miradores y alrededores, donde el ritmo pausado forma parte de la experiencia.