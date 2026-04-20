El pueblo español declarado Conjunto Histórico Artístico que es una joya escondida: con una fortaleza de origen nazarí

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Las claves Generado con IA Montefrío, en Granada, destaca por su impresionante silueta sobre una peña, coronada por los restos de un castillo nazarí y una iglesia. El pueblo fue un enclave estratégico en la frontera entre el Reino de Granada y Castilla, con una fortaleza islámica clave en la defensa del territorio. Su casco urbano, declarado Conjunto Histórico Artístico, conserva la esencia islámica y la superposición de culturas a lo largo de los siglos. La Iglesia de la Encarnación, conocida como la “rotonda”, aporta un toque neoclásico y evidencia la mezcla de influencias en la localidad.

En el poniente de la provincia de Granada, rodeado por un inmenso mar de olivos que se extiende hasta el horizonte, hay un pueblo que parece surgir directamente de una roca. Montefrío no es un lugar que se descubre poco a poco, sino que se impone desde la distancia con una silueta inconfundible, dominada por una peña empinada que rompe el paisaje.

Sobre ella se elevan los restos de su castillo y una iglesia que parece suspendida en el aire, creando una imagen que ha sido considerada una de las más impresionantes del mundo.

A medida que uno se acerca, el pueblo se despliega a los pies de esa formación rocosa en forma de un entramado de calles empinadas y casas blancas que se adaptan al terreno.

Este conjunto urbano, que ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos, refleja una forma de habitar el espacio profundamente condicionada por la geografía y por su pasado histórico. No es solo un lugar bonito: es un paisaje construido a lo largo del tiempo.

Montefrío no nació por casualidad. Durante siglos fue una posición estratégica en la frontera entre el Reino de Granada y Castilla, lo que explica su elevada ubicación y su sistema defensivo.

El castillo, de origen islámico, formaba parte de una red de fortalezas que protegían el territorio nazarí y controlaban los accesos hacia la capital granadina. Desde esta posición privilegiada se podían vigilar los movimientos del enemigo y organizar la defensa en una zona clave durante los últimos siglos de la Edad Media.

Tras la conquista cristiana a finales del siglo XV, el papel militar del lugar comenzó a perder importancia, pero no dejó de ser relevante. Sobre la antigua mezquita se levantó la Iglesia de la Villa, situada en el mismo punto estratégico que ocupaba la fortaleza. Esta superposición de culturas es uno de los rasgos más característicos del pueblo y resume la historia en un solo espacio visible desde cualquier punto.

El municipio está declarado Conjunto Histórico Artístico, y basta recorrer sus calles para entender los motivos. El trazado urbano conserva una mezcla de herencia islámica y transformaciones posteriores, con calles estrechas que se adaptan al relieve y pequeñas plazas que aparecen de forma inesperada. Todo ello configura un espacio que ha evolucionado con el tiempo, pero que mantiene una fuerte identidad histórica.

Entre sus edificios destaca la Iglesia de la Encarnación, conocida popularmente como la “rotonda”, una construcción de estilo neoclásico que contrasta con el resto del conjunto. Su presencia añade una nueva capa histórica al municipio y demuestra cómo Montefrío ha ido incorporando diferentes influencias a lo largo de los siglos sin perder su identidad.

Montefrío no es solo un destino para recorrer, sino un lugar que se contempla y se entiende en relación con su entorno. Su silueta, su historia y su paisaje forman un conjunto inseparable que ha sido modelado a lo largo del tiempo. Un ejemplo de cómo la adaptación al medio, la función defensiva y la evolución histórica pueden dar lugar a uno de los pueblos más sorprendentes de Andalucía.