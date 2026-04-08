Rafael Urquizar acerca la realidad del diseño a las nuevas generaciones: "La moda no es solo lo bonito que se ve"

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Urquizar, diseñador malagueño con más de 40 años de trayectoria, visitó la Escuela de Arte Superior de Diseño de San Telmo para compartir su experiencia con jóvenes diseñadores. Urquizar destacó la importancia del esfuerzo, la constancia y el dominio técnico en la moda, enfatizando que no basta con tener ideas, sino que hay que conocer todo el proceso creativo. El diseñador defendió la artesanía como base diferencial del talento español y animó a los estudiantes a mantener vivo el conocimiento tradicional. Subrayó la necesidad de equilibrar creatividad con viabilidad comercial y de construir una identidad propia y reconocible para lograr una carrera sólida en el sector.

El diseñador malagueño Rafael Urquizar, con más de cuatro décadas de trayectoria en el mundo de la moda, se ha consolidado como una de las figuras clave del panorama andaluz gracias a su estilo elegante y atemporal. Especializado en alta costura y moda femenina, Urquizar ha logrado dar el salto internacional tras presentar recientemente su trabajo en la Semana de la Moda en París y salir premiado como el mejor diseñador de moda femenina.

Este miércoles ha visitado la Escuela de Arte Superior de Diseño de San Telmo para compartir su experiencia y consejos a los jóvenes diseñadores. Esta supone una gran oportunidad para acercar la realidad del sector a las nuevas generaciones que buscan abrirse camino en la industria.

Lejos del brillo que muchas veces se asocia a la moda, Urquizar ha ofrecido una charla directa y realista, centrada en la importancia del esfuerzo, la constancia y el conocimiento técnico. “La moda no es solo lo bonito que se ve”, ha comentado durante su intervención, en la que ha insistido que el éxito no llega sin atravesar momentos difíciles y sin una implicación total en el trabajo diario.

Uno de los mensajes más repetidos ha sido la necesidad de dominar todo el proceso creativo. El diseñador ha defendido que no basta con tener ideas: es fundamental saber patronar, coser y entender cada fase. Solo así, ha explicado, se puede dirigir un proyecto con criterio y adaptarse a las exigencias del mundo laboral, donde se valora cada vez más la versatilidad sobre el terreno.

Además, ha puesto en valor la artesanía como base de la moda y como un elemento diferencial del talento español. Urquizar ha subrayado que grandes marcas internacionales recurren a talleres artesanos españoles, mientras que en muchas ocasiones ese potencial no se reconoce lo suficiente a nivel local. En este sentido, ha animado a los estudiantes a no perder de vista ese conocimiento tradicional y a seguir formándose más allá del aula.

Otro de los aspectos clave de la charla ha sido el equilibrio entre creatividad y realidad comercial. El diseñador ha sido claro: “hay que crear, pero también hay que vender”. Para él, una colección debe tener una identidad propia, pero sin perder de vista que la moda debe llegar a la calle. En su experiencia,ha visto que muchos diseñadores fracasan por centrarse únicamente en los artísticos sin pensar en la viabilidad de sus propuestas.

También ha insistido en la importancia de construir una identidad reconocible a lo largo del tiempo. Según ha explicado, un diseñador debe ser capaz de evolucionar sin perder la esencia, de modo que sus creaciones puedan identificarse fácilmente. Esta “línea continuada”, junto a la honestidad con el cliente, es clave para generar una trayectoria sólida y duradera en el sector.

Tras el encuentro, algunos alumnos de la escuela han compartido su visión tras la charla. Carlos Ortiz ha destacado el impacto del factor económico: “Me ha llamado la atención el nivel económico que supone sacar una colección adelante y que hay que ser más prácticos que creativos”, mientras que Carmen Aragonés ha subrayado la importancia de la formación técnica: “Creo que es fundamental saber de todo, desde coser hasta todo el proceso completo”. Ambos han coincidido en que la intervención les ha permitido entender mejor la realidad del sector y las exigencias del mundo laboral de la moda.